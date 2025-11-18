la chiusura della campagna elettorale in veneto

Veneto, obiettivo: stravincere. Meloni parla di unità ma è tutti contro tutti

Giulia Merlo
18 novembre 2025 • 20:46

L’addio di Zaia: Stefani «sarà se stesso» ma «nella continuità». Salvini punta tutto su sicurezza, immigrazione e autonomia 

Insieme sul palco di Padova, divisi ovunque. O meglio, l’un contro l’altro armati in una contesa elettorale che in Veneto ha il sapore di uno scontro interno al centrodestra per l’assestamento dei nuovi equilibri. «La nostra non è un’alleanza di comodo ma una comunità di destino», ha detto Giorgia Meloni, accolta da un boato e una selva di bandiere di FdI che hanno sventolato solo quando lei ha preso la parola. La premier ha ringraziato gli alleati ma in particolare il suo partito: «Se non lo av

Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.