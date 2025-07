L’uscente Zaia è pronto: una sua lista vale il 40 per cento. Tajani mette il veto, contraria anche Fratelli d’Italia. La Lega per ora glissa. Anche nelle Marche Castelli (FdI) lavora per “contarsi”

Come se non ci fosse abbastanza confusione sotto il cielo del centrodestra, si affaccia un nuovo dilemma: liste personali sì, liste personali no.

La questione – oggetto di riflessioni carsiche da quando la Consulta ha detto no al terzo mandato – riguarda soprattutto il Veneto ed è emersa in tutta la sua complessità a ridosso del prossimo vertice di centrodestra sulle regionali, calendarizzato entro mercoledì.

La mossa pubblica è stata fatta dal presidente uscente Luca Zaia, forte di una lista con il proprio nome che, cinque anni fa, aveva sfondato il 44 per cento. Anche se non potrà correre personalmente, l’obiettivo è far correre comunque una sua lista civica con l’intento, nemmeno troppo nascosto, di far eleggere abbastanza consiglieri da avere la maggioranza relativa in assemblea regionale e dettare comunque le regole al futuro presidente, sia esso leghista (Matteo Salvini continua a puntare su Alberto Stefani) o di Fratelli d’Italia (nomi forti Raffaele Speranzon e Luca De Carlo). Il “doge” sembra pronto ad andare aventi, nonostante il no arrivato da Forza Italia con Antonio Tajani, che l’ha definita «non una buona idea perché si crea confusione nell’elettorato».

A maggior ragione, come ha fatto notare Flavio Tosi, che il nome sulla lista non è candidato. Anche Fratelli d’Italia è contraria a una lista civetta che drenerebbe voti ai tre partiti di centrodestra.

In bilico rimane la Lega, che in Veneto è spaccata in due: ci sono gli zaiani, che sono la maggioranza della base e caldeggiano l’operazione; i salviniani invece sanno che il primo partito a patire l’operazione sarebbe proprio la Lega. «È una discussione giornalistica», ha tagliato corto Salvini, ma «Zaia sarà fondamentale per vincere» e «per me sarebbe stato ricandidato, ma siamo stati gli unici a vederla così».

Che non sia una discussione solo giornalistica lo ha dimostrato lo stesso Zaia che, interpellato, ha ribadito: «La lista Zaia è una lista importante, un’occasione per avere una sensibilità nei confronti di un elettorato che non ci vota e non vota i partiti». Tradotto: le percentuali bulgare si prendono perché per lui vota anche un pezzo di centrosinistra. «Non sono coinvolto nei tavoli nazionali, ma dirò la mia», è stata la sua conclusione, forte di un sondaggio che dà la sua lista al 40 per cento.

Le Marche

Lo spettro delle liste personali, però, non riguarda solo la Lega. Nelle Marche a lavorare sotterraneamente in questa direzione è il commissario straordinario per la ricostruzione ed ex sindaco di Ascoli Guido Castelli, senatore di Fratelli d’Italia. L’obiettivo è “contarsi”, soprattutto nelle sue province di riferimento, Ascoli Piceno e Macerata.

La sua leva: il fatto che il candidato Francesco Acquaroli, che pure secondo i sondaggi sarebbe avanti di qualche punto su Matteo Ricci – ora penalizzato dall’inchiesta di Pesaro – non ha la vittoria in tasca. Per questo avrebbe bisogno di tutte le forze possibili e Castelli potrebbe portargli un voto civico. Pur senza il placet romano, il commissario si starebbe già muovendo: a livello locale si parla di suoi abboccamenti bipartisan per quello che è stato ribattezzato “gruppo Castelli”.

L’iniziativa, però, non è ancora stata bollinata da via della Scrofa. La perplessità è di aprire un precedente pericoloso, correndo il rischio che ha fatto la Lega in passato: permettere le liste di Zaia e Massimiliano Fedriga, che col tempo hanno fagocitato quella di partito.

