Verini (Pd): «La destra manganella il giornalismo, l’Antimafia come un Tribunale speciale»

Il senatore sulla relazione sul caso Striano: «Testo sconcertante, indica alla stampa il recinto dove stare, come fanno i regimi». Su De Raho: «Linciato, la commissione piegata a meschine logiche di partito. Ci opporremo e scriveremo un testo alternativo»

true false

«L’insieme della relazione è sconcertante. Ha il sapore cattivo di un’operazione-manganello. Una nuova puntata di una serie che questa destra ha prodotto dall’inizio della legislatura: ostilità verso controlli, contropoteri, indipendenza della magistratura, giornalismo d’inchiesta, normative e direttive degli organismi sovranazionali per la tutela della libertà d’informazione». Walter Verini, senatore Pd nella commissione Antimafia, è un giornalista ormai con lunga esperienza parlamentare. Gli c