Manuel Vescovi è stato segretario della Lega in Toscana per dieci anni, consigliere regionale e senatore del partito fino al 2022, data della rottura definitiva e del passaggio a Fratelli d’Italia: «Ceccardi ora critica il listino bloccato, ma nel 2020 fu proprio il suo gruppo di fedelissimi a mettere in un listino bloccato Giovanni Galli»

Dice di essere stato messo all’angolo per volere di Susanna Ceccardi. E di voler parlare ora, «dopo dieci anni di silenzio», perché è stato «tirato in ballo personalmente da lei, accusato di essere stato favorito nel 2015 grazie alla questione del listino bloccato. Eppure quello è solo un pretesto che nasconde il vero obiettivo di Ceccardi». Manuel Vescovi è stato segretario della Lega in Toscana per dieci anni, consigliere regionale e senatore fino al 2022, data della rottura definitiva con il partito di Matteo Salvini e del passaggio a Fratelli d'Italia.

Vescovi, nei giorni scorsi è scoppiata una polemica tra Ceccardi, coordinatrice del partito in regione, e Roberto Vannacci, vicesegretario e coordinatore della campagna elettorale in Toscana. Il tema ufficiale dello scontro è il listino bloccato voluto da Vannacci. Lei cosa ne pensa?

La vicenda Ceccardi–Vannacci non mi sorprende: conosco bene dinamiche e retroscena della Lega. Ceccardi ora critica il listino bloccato, ma nel 2020 fu proprio il suo gruppo di fedelissimi a mettere in un listino bloccato Giovanni Galli. Io penso che lei in realtà stia preparando il terreno per la sconfitta della Lega in Toscana, così da poter poi attribuire la responsabilità a Vannacci.

Lei dice di essere stato fatto fuori da Salvini cinque anni fa per ordine di Ceccardi. Perché l’eurodeputata leghista ha così tanta influenza sul leader?

Non lo so. Politicamente è legittimo: il segretario federale può disporre e commissariare qualunque organo, ma umanamente e politicamente è stata una grande delusione. Dal 2019 in poi c’è stata una débâcle. È lì che è finita la storia del gruppo: si è passati dalla parola “gruppo” alla parola “famiglia”, dalla parola “servizio” alla parola “comando”. È stata la distruzione della Lega in Toscana: su 200 comuni, con la gestione familiare, se ne sono persi quasi tutti.

Insomma non risponde sul perché Ceccardi ha tanta influenza su Salvini. E invece Vannacci? Rischia di diventare più potente del vicepremier?

Difficile dirlo. Di sicuro il vicesegretario federale Vannacci, che è toscano, è chiamato ad affrontare una grande sfida. Ha ereditato, come era capitato a me, un partito distrutto in Toscana, e adesso deve ricostruirlo. Per farlo ha chiesto giustamente carta bianca, ma dall’altra parte vedo che qualcuno vuole mettergli il bastone tra le ruote ripescando vicende del 2015 che evidentemente non riguardano l’attività politica di Vannacci. Le scelte organizzative spettano al vicesegretario federale, che ha ricevuto da Salvini la delega per seguire la regione Toscana. La responsabilità è alta: Vannacci dovrà ricostruire da una realtà demolita. Io sono convinto che questo sia un passaggio importante. Di contro, Vannacci era stato eletto alle Europee sia in Toscana sia in Lombardia. Avrebbe potuto scegliere la Toscana, suo collegio naturale, ma optò per la Lombardia sacrificando il suo territorio e permettendo a Ceccardi di avere il suo seggio in Europa. Davanti a un gesto del genere Ceccardi, anziché contrastarlo per le sue attuali iniziative in Toscana, avrebbe dovuto semplicemente ringraziarlo, ma quello che manca oggi è la gratitudine.

Perché lei, pur non avendo ottenuto un posto in parlamento, ha scelto di mettere i suoi consensi al servizio di Fratelli d’Italia?

Io oggi mi occupo di formare persone attraverso la mia accademia politica, con l’obiettivo di costruire una nuova classe dirigente. Non sono a servizio di nessuno, ma confermo che nella Lega, purtroppo, c’è stata una distruzione evidente: basta guardare quanti consiglieri comunali eletti nel 2019 hanno lasciato il partito. Nel mio comune erano cinque o sei ed è sparito tutto. A Prato c’erano otto eletti e sono usciti quasi subito dopo l’elezione. Perché succede questo? Perché un segretario deve saper riconoscere i talenti e valorizzarli. Invece si è creato un sistema in cui solo chi era “amico di Ceccardi” aveva spazio, mentre gli altri venivano esclusi o distrutti.

La destra a Prato è alle prese con un caso di ricatti e massoneria, che coinvolge l’ex capogruppo di Fratelli d’Italia, Tommaso Cocci, e che ha portato la procura ad aprire un’inchiesta. Che idea si è fatto di questa storia e cosa pensa del rapporto tra politici e massoneria?

Per quanto riguarda la vicenda di Prato, l’ho appresa dai giornali. Personalmente conosco Tommaso Cocci e lo reputo un avvocato stimato e una persona perbene. Detto questo, tutto ciò che riguarda il merito dell’inchiesta non mi compete: non ho letto le carte, non le conosco e quindi non entro nel merito.

Ma ritiene giusto che un politico possa far parte di una loggia massonica?

Se la loggia è un'associazione legale, non ci vedo niente di male. Ciò che conta è la natura legale o meno di una qualunque associazione.

