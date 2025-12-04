Vigili del fuoco: celebrazioni in alto, ma mancano le risorse

Gli stessi sindacati ricordano che gli organici sono insufficienti, il parco mezzi è datato, l’età media è alta e le emergenze aumentano: incendi boschivi, dissesto idrogeologico, eventi meteorologici estremi. Ma il rischio è che il governo ridetermini i compiti dei Vigili del fuoco in funzioni di agente di pubblica sicurezza
Ogni anno il 4 dicembre, giorno di Santa Barbara protettrice dei Vigili del fuoco, è sempre la cartolina istituzionale della gratitudine. Le dichiarazioni arrivano presto: Giorgia Meloni ringrazia i Vigili del fuoco per «passione e devozione» e per la loro «preziosa presenza quotidiana». Matteo Salvini parla di «coraggio al servizio degli altri». Matteo Piantedosi assicura «gratitudine» e promette che «a breve» verrà definito il riordino di funzioni e compiti del Corpo. Tutto come da tradizione