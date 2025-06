Chi lavora nei campi muore ancora di patologie croniche che, se prese in tempo, potrebbero essere curate. Ai margini delle città la salute delle persone migranti è ancora un diritto mancato e lo stato non ha adottato soluzioni di prevenzione e cura per i braccianti.

A occuparsene è soprattutto il personale medico delle organizzazioni umanitarie presenti sui territori con ambulatori medici mobili che ogni giorno tentano di sopperire al bisogno di cure di questi lavoratori invisibili.

Puglia e Sicilia

I sanitari della ong Intersos, ad esempio, mettono a disposizione dei braccianti due cliniche mobili. Una in provincia di Foggia, in Puglia, e la seconda in Sicilia, che segue la stagionalità della raccolta delle arance e delle olive.

Beatrice Sgorbissa, coordinatrice medica di Intersos, racconta le condizioni di vita dei lavoratori agricoli negli insediamenti: «Non c’è accesso ad acqua, elettricità e sistema fognario. Le persone vivono in baracche, in case abbandonate, in auto o in tenda nei campi».

Queste persone si trovano distanti dai centri urbani, il che le rende isolate da un sistema di salute pubblica: «I servizi pubblici non prevedono presidi di salute né sistemi di riferimento negli insediamenti di marginalità».

Quando si approcciano al pronto soccorso o alla guardia medica trovano una «scarsissima qualità dell’assistenza, un atteggiamento oppositivo e sistemi sanitari che non riescono a garantire cure contestualizzate allo scenario di vulnerabilità».

A causa delle difficoltà di presa in carico per patologie croniche, ma anche delle condizioni abitative precarie e insalubri, molti muoiono di malattie che potrebbero essere curate, se intercettate in tempo. Intersos ha denunciato che, dall’inizio del 2025, ci sono stati otto decessi tra i braccianti che vivono negli insediamenti informali in Puglia e in Sicilia.

Eva Pinna, responsabile del progetto di Foggia per Intersos, racconta che due persone erano affette da serie patologie croniche che non riuscivano a gestire in modo continuativo «a causa delle difficoltà burocratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno, della totale assenza di soluzioni abitative dignitose e dall’instabilità lavorativa».

Mancando un’assistenza regolare e strutturata, le loro condizioni sono peggiorate nel tempo fino a portarle alla morte. Per Intersos queste morti non sono eventi isolati, ma sono il prodotto di un sistema che «continua a condannare le persone più vulnerabili non solo allo sfruttamento, a una vita ai margini e privata dei diritti fondamentali dell’individuo; ma anche ad affrontare rischi lavorativi e condizioni di salute che risultano per loro fatali».

Calabria

Anche in Calabria la situazione è complessa per l’accesso ai sistemi di salute. La Piana di Gioia Tauro è nota per il lavoro delle persone migranti che operano come braccianti agricoli stagionali, anche qui in condizioni di lavoro e di vita molto precarie.

La maggior parte delle persone risiede in insediamenti informali costituiti da tende, container o vecchie case di campagna abbandonate e in pessime condizioni; prive di acqua corrente e illuminazione.

Da novembre 2023 Medici del mondo ha avviato attività mediche per i lavoratori stagionali ospitati presso l’ostello solidale Dambè Sò, una struttura che ospita lavoratori stagionali in piccole unità abitative indipendenti.

In questo contesto Medici del mondo fornisce visite mediche settimanali in orari adattati alle esigenze dei lavoratori e svolte principalmente durante i periodi di raccolta. Mourad Boudhil, coordinatore territoriale dell’organizzazione medico-umanitaria, racconta: «Ci sono problemi legati a ferite non curate, ascessi e infezioni prese a causa del lavoro».

Il personale sanitario, per cose più complesse, indirizza i braccianti in alcuni ospedali cittadini, ma spesso ci sono problemi «con permessi scaduti o regolarizzazione dei documenti, per cui non è facile accedere ai servizi di salute presenti sul territorio».

Il servizio sanitario, per Boudhil, «non è preparato a prendere in considerazione le presenze stagionali di migranti», mentre i lavoratori raccontano ai medici di problemi legati a «ascessi e ferite sul lavoro ma anche di svenimenti nei campi a causa del caldo». Condizioni di lavoro disumane che comportano pesantissime conseguenze di salute e dove, per le mancate cure, le persone si ammalano e muoiono.

