Dall’amarezza per la mancata rielezione alla Camera alla conduzione di Linea blu discovery su Rai 1. Lorenzo Viviani, ex deputato della Lega, è riuscito in un grande salto che in pochi (non) eletti riescono a fare. E ci è riuscito collezionando nel frattempo incarichi e stipendi: la presidenza del parco delle Cinque terre, la consulenza a palazzo Chigi al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe), la presenza come consigliere di amministrazione della società Agricat.

In mezzo c’è l’incarico di consigliere comunale nella sua città natia, La Spezia, conquistato con i voti (per due volte), e la parentesi come collaboratore del gruppo della Lega alla Camera. Viviani è il Mr. Incarichi dei leghisti, che ha potuto lenire l’amarezza della mancata rielezione in parlamento – per una posizione sfavorevole in lista – con una vita condita da soddisfazioni.

Quasi tutte nomine di matrice politica che gli garantiscono introiti per oltre 120mila euro all’anno. Per non farsi mancare niente, è dirigente del partito di Matteo Salvini, a capo del dipartimento Pesca. Viviani, spezzino di nascita, è un fedelissimo del viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi, uomo forte della Liguria e che conta molto nelle gerarchie leghiste.

Sponsor Msc

L’ex parlamentare ha ora indossato – anche se soltanto per quattro puntate – i panni del co-conduttore, con Giulia Capocchi, di Linea blu discovery, lo spin off del noto programma di Rai 1 che solca e racconta i mari.

Linea blu discovery è uno dei prodotti fioriti dal fecondo mondo delle linee, grande cassaforte dell’universo Day time. Fiore all’occhiello del direttore Angelo Mellone, che avrebbe addirittura puntato i piedi per portarsele sotto la direzione Cultura quando si era delineata la possibilità che il dirigente tarantino vi potesse traslocare, le discendenti delle originarie linee verde, blu e bianca sono spesso e volentieri branded content.

È anche il caso di Linea blu discovery, progetto sponsorizzato da Msc: alla fine di ogni puntata, c’è un avviso. Il fatto che il programma giri attorno alle priorità di Msc si riflette nella sinossi delle puntate: «Si salirà su moderne navi da crociera, per scoprire il Mediterraneo e la vita di bordo; poi su un tanker […] per seguire le grandi arterie del commercio globale, raccontando il lavoro degli equipaggi e il ruolo strategico nel passato e nel presente del più importante porto europeo: Rotterdam», spiega l’azienda.

E che a condurre sia un buon amico del viceministro dei Trasporti, dicastero con cui Msc per forza ha più rapporti, è una delle coincidenze della bulimia di incarichi di Viviani.

In direzione, raccontano da viale Mazzini, non erano a conoscenza della carriera politica di Viviani, «si è presentato come capitano e biologo espertissimo in quanto presidente del parco delle Cinque terre. Per un programma sulla pesca era il profilo perfetto». Nessuna pressione, giurano, dall’universo leghista.

Resta il fatto che – nonostante la direzione editoriale sia in capo alla Rai, e con essa la scelta dei conduttori – Viviani ha avuto rapporti lavorativi soltanto con la società di produzione esterna che ha realizzato il prodotto. Viene anche sottolineato che comunque il programma non è finanziato dal servizio pubblico, ma sostenuto da Msc.

Nessun legame diretto con la Rai, spiegano ancora dall’azienda. Certo, resta che un ex deputato e dirigente nazionale della Lega sia alla conduzione di un programma finanziato interamente da privati con interessi nel settore del trasporto.

Ma gli eventuali conflitti d’interessi del conduttore non erano rilevanti per viale Mazzini. Mellone stesso – tenuto in grande considerazione anche dall’ad Giampaolo Rossi – ha sempre difeso i branded content, che portano soldi all’azienda. Nella lunga lista delle trasmissioni sponsorizzate, l’anno scorso spiccava Linea verde bike, ideato da Ludovica Casellati, figlia della ministra delle Riforme, disposta a cedere la sua intuizione al servizio pubblico senza chiedere compensi, ma contenta di approfittare della sovrapposizione del programma alla sua attività economica di influencer su due ruote.

Dalla Liguria a Chigi

Prima di finire nei palinsesti televisivi, seppure solo estivi, l’ex deputato aveva già ottenuto una poltrona, foriera di potere e prestigio: la presidenza del parco delle Cinque terre.

La nomina (con un compenso di circa 27mila euro annui) è stata portata all’attenzione delle commissioni Ambiente di Camera e Senato, a fine ottobre, poco prima delle regionali in Liguria. Il risultato, secondo i sondaggi, era in bilico. Ed esisteva la possibilità di vittoria del centrosinistra con il candidato Andrea Orlando.

Un blitz che puntava a mettere al sicuro una casella molto appetita. La firma sul decreto è stata quella del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, la manina era quella leghista, con Rixi grande sostenitore. «Una forzatura» nel metodo e «una lottizzazione delle aree protette» nel merito, secondo le opposizioni che hanno protestato durante il confronto a Montecitorio.

Poco male. L’incarico è stato approvato a maggioranza del centrodestra. Il neo-conduttore di Rai 1 riesce però a essere presenti su più tavoli. Prima di approdare al parco delle Cinque terre, a marzo 2024, è entrato nella schiera dei collaboratori di palazzo Chigi. È stato contrattualizzato dal Dipe, esattamente nel nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici.

Il contratto da 79mila euro all’anno scadrà nel 2027, quasi a fine legislatura. Ma già a gennaio Viviani era stato indicato nel Consiglio di amministrazione della società Agricat (per 25mila euro all’anno), che gestisce il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole. La società è controllata dall’Ismea, ente vigilato a sua volta dal ministero dell’Agricoltura, oggi affidato a Francesco Lollobrigida. Peraltro Viviani è stato consulente – a titolo gratuito – pure al Masaf.

Non solo, l’ex deputato ha un incarico politico: nel 2022 è stato rieletto – dopo la prima esperienza – consigliere comunale a La Spezia, quota Lega ovviamente.

