«Il Natale di quest’anno sarà un Natale diverso». Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella conferenza stampa di presentazione delle nuove raccomandazioni della Commissione per la risposta Ue al Covid-19.

La presidente ha smentito le ipotesi del premier Giuseppe Conte sulle prime dosi di vaccino a dicembre. Von der Leyen ha detto: «Se guardiamo le cifre nella migliore delle ipotesi potremmo avere tra le 20 e le 50 milioni di dosi di vaccino ogni mese da quando le società farmaceutiche ci diranno che sono pronte», questa massiccia fornitura partirà «possibilmente da aprile».

La presidente ha poi criticato la gestione della pandemia. «Nella prima parte dell'anno siamo stati in grado di ridurre i contagi» ma le «misure restrittive sono state allentate troppo presto e per questo abbiamo una seconda ondata».

Le misure

Le ulteriori misure per la lotta contro il virus annunciate dalla presidente vanno dall'aumento dell'accesso ai test rapidi alle campagne di vaccinazione per «facilitare viaggi sicuri quando necessario», ha spiegato von der Leyen, e verranno presentate ai capi di stato e di governo giovedì in videoconferenza. Von der Leyen ha ricordato che bisogna procedere compatti: «invito gli Stati membri a collaborare strettamente. I passi coraggiosi intrapresi ora aiuteranno a salvare vite umane e a proteggere i mezzi di sussistenza. Nessuno Stato membro uscirà sano e salvo da questa pandemia finché non lo faranno tutti».

