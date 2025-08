L’estate porta con sé alcune certezze: i tormentoni musicali in spiaggia, le ondate di caldo a 40 gradi. E le lunghe vacanze dei parlamentari. E il 2025 non fa eccezione. Che ci siano i dazi, le guerre a Gaza e in Ucraina o le inchieste che sconvolgono la politica, poco cambia: Camera e Senato chiuderanno per oltre un mese. Anche il governo si è allineato. Salvo emergenze, l’ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva è stato fissato per lunedì 4 agosto. Poi Giorgia Meloni darà il rompete le righe ai ministri.

La prossima settimana è quella cerchiata in rosso per preparare i trolley formato vacanza, trascinati via dai corridoi di Montecitorio o di palazzo Madama. Addirittura, al Senato hanno messo in conto l’anticipo dei tempi per la convocazione dell’assemblea.

Partenza il 7 agosto

Al più tardi la partenza verso i lidi di onorevole relax è prevista per giovedì 7 agosto. Incombe la possibilità di un extra-impegno, l’eventuale terza lettura del decreto Sport qualora la maggioranza accogliesse i rilievi del Colle sul testo in relazione al ruolo della società Sport e Salute sulla gestione delle risorse pubbliche.

In ogni caso si chiuderebbe tutto entro la settimana. La riapertura ufficiale è comunque calendarizzata per il 9 settembre. Sarebbe poco più di un mese. A conti fatti, i lavori effettivi in aula riprenderanno solo nella seconda parte di settembre.

I calendari prevedono gli esami delle ratifiche internazionali, argomenti che sicuramente non faranno accorrere folle oceaniche deputati e senatori.

Insomma, il generale agosto arriva e solo con il sopraggiungere dell’autunno il parlamento riprenderà davvero il proprio ritmo, guardando già alla sessione di bilancio. Le commissioni non risultano ancora convocate: potrebbe essere inserito qualche appuntamento a inizio settembre. Probabilmente con connessione da remoto.

Del resto il canovaccio è consolidato: in ogni incontro pubblico i presidenti delle Camere, soprattutto Fontana, chiedono un maggior rispetto da parte del governo: «Continuerò la mia battaglia contro il ricorso alla decretazione d'urgenza che ritengo eccessiva», ha detto nell’ultima cerimonia del ventaglio. A smentire queste parole è lo stesso calendario di Montecitorio, che ha previsto una raffica di decreti-legge da convertire.

Nell’ordine, in poche ore, sono stati licenziati: il decreto Sport, quello Università e l’altro ancora sui «comparti produttivi», ribattezzato dl ex Ilva. Nei prossimi giorni, appunto, tocca al decreto Economia, che è un altro sfregio istituzionale: un provvedimento omnibus, di quelli che hanno fatto più volte provocato l’irritazione del Quirinale.

Parlamento di fiducia

Un altro schiaffo è la compressione del dibattito in aula: la prossima settimana il governo Meloni si avvicina alla sua personale “quota 100”, quella sui voti di fiducia. Con la blindatura del decreto Economia alla Camera (la fiducia è stata già prevista) si sale a 98 fiducie sui provvedimenti, che potrebbero arrivare a 99 con il decreto Sport al Senato. La decisione, nel caso specifico, non è stata ancora presa. In meno di tre anni la media è di 2,9 al mese, compresi i periodi di stop dei lavori parlamentari.

Un ritmo paragonabile ai governi tecnici di Mario Monti e Mario Draghi, che per la loro natura eterogenea avevano necessità di porre la fiducia. Nessun altro governo politico ha fatto peggio negli ultimi decenni, nemmeno il Conte II che pure ha agito in tempi di pandemia.

E che il parlamento sia ignorato è chiaro a tutti i livelli. Lo testimonia anche dalla strigliata del ministro per i rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, rivolta ai colleghi: ha chiesto a tutti di seguire gli iter dei provvedimenti in commissione e in aula. Un’abitudine sempre meno praticata. Il risultato? Il lavoro ricade su Ciriani e le sottosegretarie Matilde Siracusano e Giuseppina Castiello. Il parlamento come un orpello.

La vacanza è l’unico modo per mettersi alle spalle tutte queste amarezze. Il clima in Transatlantico è già quello dei saluti e del “ci vediamo a settembre”.

Certo, dalla Camera rimbalza un dossier che riporta come da inizio anno ci siano state 98 sedute in sei mesi più delle altre assemblee delle principali democrazie occidentali. Così fan tutti, è la consolazione. Nel computo tuttavia sono conteggiati i giorni come il lunedì, in parte il martedì, e il venerdì, quando si svolgono le interpellanze alla presenza di una decina di deputati. Nei prossimi giorni non ci sarà nemmeno questo problema. Le ferie chiamano. E per i dazi e gli altri problemi ci sarà tempo. La priorità, ora, è cercare il ristoro dal solleone che aggredisce Roma.

© Riproduzione riservata