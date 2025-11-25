Da Zaia a Mastella: alle regionali i leader nelle mani dei portatori di voti

true false

L’Italia è un paese in mano ai “cacicchi”. Lo sa bene Elly Schlein che, all’inizio del suo incarico da segretaria del Pd, voleva eliminarli tutti. Ma non è un assioma che vale soltanto a sinistra, anzi: anche la destra ha i suoi cacicchi, e tutti (o quasi), in queste regionali, hanno contribuito alla performance dei candidati del proprio schieramento. I leader di partito che oggi celebrano vittorie vere o presunte sanno bene che, senza un rilevante “aiuto da casa”, l’esito sarebbe stato molto di