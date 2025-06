Il modello Orbán potrebbe riproporsi in Italia. «Non mi stupirei se Giorgia Meloni decidesse di vietare i Pride in Italia», perché la presidente del consiglio «sembra seguire la stessa logica» con misure per «zittire il silenzio».

Alessandro Zan, eurodeputato del Pd e paladino dei diritti Lgbtqia+, racconta a Domani la sua giornata a Budapest, dove l’onda arcobaleno ha sfidato l’autoritarismo del premier ungherese. Ma lancia l’allarme sulla situazione in Italia dove l’odio diventa una clava per il consenso.

Un premier, Viktor Orbán, vieta una manifestazione che chiede diritti. Come bisogna reagire, anche in futuro, di fronte a questa decisione enorme?

Penso che sia inaccettabile che in un paese membro dell’Unione europea si vieti una manifestazione pacifica. Quando viene meno il diritto di manifestare, viene meno la democrazia. Ha provato a rendere illegali i manifestanti ma quello illegale è lui che sta violando i principi fondamentali dell’Ue.

Quella di Orbán sembra una strategia ben precisa di delegittimazione...

È il metodo classico dell’autoritarismo: prima si criminalizza una minoranza, poi si allarga il controllo a tutti. Per questo l’Europa deve agire: se uno stato membro vieta il Pride senza conseguenze, un domani potrebbe succedere altrove. Anche in Italia.

La risposta della piazza alla prova di forza di Orbán è stata comunque imponente. La giornata di oggi rappresenta un punto di rilancio della battaglia sui diritti?

A Budapest non è andato in scena solo “un Pride” ma un atto di disobbedienza civile. L’Europa era a Budapest. Le decine di migliaia di persone che hanno manifestato sono cittadine e cittadini che si sono alzati in piedi contro l’arroganza del potere per difendere i loro diritti. La manifestazione di oggi (ieri per chi legge, ndr) dimostra che la democrazia e la partecipazione possono vincere contro i sovranismi.

In Italia l’ampliamento dei diritti Lgbtqia+ è fermo dopo il no al ddl che portava il suo nome. Giorgia Meloni non si è espressa sul divieto imposto da Orbàn. Una prudenza dettata dall’affinità culturale con il leader ungherese?

Parlerei di totale sintonia. Meloni tace perché approva. Orbán fa quello che vorrebbe fare lei. Questo governo, da quando si è insediato, ha portato avanti una crociata contro le persone Lgbtqia+ e le famiglie omogenitoriali. Ha attaccato la magistratura, con la legge Sicurezza ha limitato la libertà di manifestare. Non siamo poi così tanto lontani dalla politica di Orbán. Non mi stupirei se Meloni decidesse di vietare i Pride in Italia.

L’eurodeputato della Lega Roberto Vannacci ha sprezzantemente detto «chi mandiamo al fronte, quelli del “Gay Pride”?». Rappresenta il segnale di un’escalation omofoba della classe politica italiana?

Al di là di queste dichiarazioni, che mi suonano da pseudo machismo ridicolo, purtroppo diversi esponenti politici italiani sono diventati megafoni dell’omotransfobia. Si usa l’odio come clava per conquistare consenso, perché in un paese impaurito è più facile cercare nemici che costruire soluzioni. Siamo al bullismo istituzionale che ha effetti devastanti.

Qual è la situazione in Italia?

Nel 2024 le aggressioni omofobe in Italia sono state 3600: parliamo di persone che sono state picchiate per il loro orientamento sessuale o per la loro identità di genere. Per questo serve al più presto una legge contro i crimini d’odio.

Come ha accennato, il divieto della manifestazione a Budapest traccia peraltro un inevitabile parallelo anche con alcune norme recentemente introdotte, nel decreto Sicurezza, sulle limitazioni del dissenso. La destra italiana va verso una deriva orbaniana?

Quello di Orbán, per la destra italiana è un modello. Meloni e Orbán non sono amici per caso: Meloni sembra seguire il manuale di Orbán passo passo. Da lui ha preso la logica della stretta autoritaria, la limitazione del diritto di manifestare e di protestare. L’idea è la stessa: zittire il dissenso, criminalizzare le differenze, e occupare lo spazio pubblico con un’unica voce: la loro. Tutto questo non è sicurezza: è controllo politico.

Anche in Europa le cose non vanno per il meglio sull’ampliamento dei diritti?

L’Unione europea dovrebbe smettere di finanziare chi calpesta di diritti fondamentali. E prevedere una legge contro i crimini d’odio. In Europa, grazie al lavoro della Commissione Libe di cui sono vicepresidente, siamo riusciti ad approvare alcuni princìpi importanti nella Relazione sullo Stato di diritto, che è un documento di indirizzo politico per Commissione e Consiglio.

Quali passi bisogna fare?

Diritto all’autodeterminazione di genere per persone trans e non binarie, stessi diritti per bambine e bambine delle famiglie arcobaleno, genitori riconosciuti in tutti gli Stati membri, messa al bando delle terapie di conversione, aborto inserito nella Carta dei diritti fondamentali. Ma c’è ancora tanto lavoro da fare.

© Riproduzione riservata