L’ex senatore del Pd ridimensiona le ambizioni della destra in politica internazionale, ma fa una raccomandazione alla sinistra: «Fino a quando la sinistra, anche quella italiana, non metterà la politica estera come punto centrale della propria alleanza, sarà sempre costretta a balbettare»

Le immagini della folla che partecipa ai funerali di papa Francesco, sul sagrato di San Pietro e lungo tutte le vie del percorso del feretro attraverso la Capitale; quelle dei leader dell’Occidente che si incontrano e si parlano. Quelle di sabato scorso a Roma sono state definite foto «storiche», di più, «iconiche».

Ma non è un’esagerazione da media, secondo Luigi Zanda, ex senatore Pd, ex portavoce del presidente della Repubblica Francesco Cossiga, navigatore di lungo corso della politica italiana e anche di quella Vaticana.

Anzi, spiega, c’è persino qualcosa di più profondo, oltre gli scatti: «Sabato scorso a Roma, nella basilica di San Pietro, c'è stato il primo vero grande summit del mondo da quando sono scoppiate le guerre in Ucraina e nel Medio Oriente. E ha l’aria di essere stato un summit molto più importante di tutte le sedute dell'Onu e del Parlamento europeo messe insieme. È questa la vera fotografia di sabato».

Quali sono gli elementi principali di quello che è successo?

Innanzitutto il riconoscimento che il ruolo universale della Chiesa è ancora molto forte. I protagonisti dell'aspetto ecclesiale della giornata sono stati tre: Francesco, le 400mila persone andate a salutarlo, e poi la Chiesa che ha organizzato un evento anche teatrale degno della sua storia universale.

Poi era inevitabile che se concentri in poche decine di metri quadrati 150 delegazioni ufficiali, necessariamente diventa un evento di politica internazionale, teatrale anch'esso e mediatico. Durante la messa, al momento dello scambio del segno di pace, colpiva l’immagine di Trump in piedi che stringeva la mano a quelli che gli stavano vicini.

La foto però è quella di Trump e Zelensky, da soli, l’uno davanti all’altro.

Direi meglio: chinati l'uno verso l'altro, tutti e due con la fronte aggrottata, tutti e due con la faccia preoccupata. È un'immagine che ha un valore immenso. Per Trump rappresenta la prima volta che esprime pubblicamente senso di responsabilità, per Zelensky è il segno di una grandissima dignità. Che tutto questo sia avvenuto all'interno della basilica di San Pietro ci dice che non sarebbe mai avvenuto da nessun altra parte del mondo. E visto che è in corso il Giubileo della speranza, speriamo che non sia stata una finzione mediatica o diplomatica.

Da questo grande summit restano fuori due leader, che non potevano venire a Roma perché incriminati di crimini contro l'umanità da parte della Corte penale internazionale: Putin e Netanyahu.

Evidentemente lo Spirito Santo conta ancora.

L’immagine era potente, c’è il rischio che sia solo un’immagine, utile per Trump per redimersi dalle altre brutte immagini, come quella dell’aggressione di Zelensky nello studio ovale?

La pace per essere vera deve essere giusta, perché solo una pace giusta può essere duratura. L'augurio è che l'incontro fra Trump e Zelensky abbia avviato un processo di pace. Poi scrivere trattati di pace è lungo e complicato. Ma oggi dobbiamo sperare che venga al più presto almeno dichiarata la tregua, una tregua lunga che consenta un negoziato.

Trump ha sospeso i dazi, e forse ha capito che Putin fin qui lo ha preso in giro. Secondo lei ha preso d'atto di aver sbagliato?

Finora Trump è stato sconfitto dai mercati, dall'andamento della borsa e dall'andamento del dollaro. Ma il tema è più grande: il mondo è a rischio. Ci stiamo abituando alle guerre, siamo su un piano inclinato che può portare a una nuova guerra mondiale, e non parlo di quella "a pezzi" di cui parlava papa Francesco.

Perché c'è una guerra fra gli eserciti e una guerra commerciale, ma è anche in corso un confronto durissimo fra sistemi autoritari e democrazie. E ci sono fenomeni che non portano pace ma guerra: la crisi climatica, le migrazioni. Le organizzazioni criminali potentissime che giocano con la finanza, vendono armi, droga, esseri umani. Sono altri atti di guerra le aggressioni cyber, lo spionaggio, la disinformazione, la manipolazione elettorali. C'è l'Ucraina, Gaza, l'Africa, le minacce di Trump di prendersi anche con la forza la Groenlandia, Panama. C’è la Cina che vuole Taiwan. E, da ultimo, l'India e il Pakistan sono vicine alla guerra. Il mondo ha bisogno di un cambio di rotta radicale.

Fra le foto «iconiche» c'è anche quella di Trump e Zelensky con Starmer e Macron. In qualche misura questa foto c’è l'Europa. Ma non precisamente l'Unione europea. E neanche la nostra presidente Meloni. Uno scatto sfortunato?

No, è una foto che rappresenta la realtà. Vedere insieme Trump, Zelensky, Starmer e Macron ci dice qual è la considerazione internazionale dell'Italia di Giorgia Meloni: qualche buffetto, qualche sorriso con Trump. Ma quando si riuniscono i grandi per parlare fra di loro, ci mandano a giocare nella camera dei bambini.

Perché? Perché non siamo potenze nucleari, perché abbiamo dichiarato che non faremo parte di un'eventuale contingente militare di “volenterosi”?

Per molte ragioni. La principale è che la nostra presidente si affida alla sua capacità di fare pubbliche relazioni. E invece bisogna acquistare un'autorevolezza come paese.

Vuole fare l’antitaliano?

Ma no, sabato l'Italia ha dato una grande prova di capacità organizzativa. Era una giornata molto difficile per Roma e per l'Italia, 400mila persone, 150 delegazioni internazionali, molti capi di stato, ma è stato gestito con molta tranquillità, serenità e, in questo sì, autorevolezza. È un merito del governo italiano, della sua amministrazione pubblica, del comune di Roma, del suo prefetto. Ma per essere considerati grandi potenze non basta.

Resta fuori dalle foto anche Ursula Von der Leyen, che ha dovuto rincorrere Trump per stringergli la mano e farsi promettere un incontro.

La responsabilità del rango dell'Europa ce l'hanno i governi che non capiscono quanto sia necessario federarsi in uno stato europeo. Fino a quando rimarremo un'Unione di stati tenuti insieme da qualche trattato non saremo una potenza mondiale alla pari di Usa, Cina, Russia e India.

Gli “incontri” di sabato sono frutto anche della visita di Meloni da Trump, sostiene la destra.

Chi può dirlo? Il risultato tangibile di quella visita per ora è solo uno: certificare e consolidare una simpatia personale fra Trump e la nostra presidente di Consiglio.

La politica di Trump è quella di Maga. La giornata di sabato dice qualcosa alla sinistra, quella europea, quella italiana?

Sì. Che fino a quando la sinistra, anche quella italiana, non metterà la politica estera come punto centrale della propria alleanza, sarà sempre costretta a balbettare. La collocazione internazionale dell'Italia oggi è il primo problema. Ce l’ha la destra che governa, e la sinistra che vorrebbe governare. Oggi più di sempre c’è in atto un tentativo di sostituire il diritto internazionale con la legge del più forte. L’aggredito deve essere difeso. Non affrontarlo è un grandissimo limite politico, oltreché un segno di viltà.

Eppure l'omelia del cardinale decano Giovanni Battista Re ha indicato come punti importanti del papato di Francesco, la pace e l'accoglienza dei migranti. Due temi su cui i progressisti del mondo sono molto più vicini a Francesco rispetto ai leader nazionalisti che pure sedevano in prima fila davanti alla bara.

A mio parere l'omelia del cardinale Re aveva anche a che fare con il Conclave e con l'elezione del prossimo papa. Nel 1978, quando fu eletto Giovanni Paolo II, un cardinale mi disse che il nuovo papa avrebbe dovuto affrontare i grandi nodi della Chiesa: il celibato, il sacerdozio delle donne, il potere dei vescovi e riforma della Curia. Sono passati quasi 50 anni e molti di questi nodi non sono ancora stati sciolti.

I papi che da Wojtyla in poi si sono succeduti forse hanno temuto che soluzioni che potessero dividere la Chiesa. Il nuovo papa sarà posto davanti a una realtà che gli richiederà di essere forse più audace di Francesco, anche se prudente e saggio come Paolo VI. Quanto alla sinistra, che sia stata più vicina ai principi di papa Francesco su questi temi è un bene, una grande fortuna, e non è una corrispondenza casuale. Ma la pace va lavorata. È più facile fare la guerra che fare la pace. La pace è fatta di sentimenti ma soprattutto equilibri, volontà da comporre, ci vuole insomma tanta politica. E altrettanto difficile è il governo dell'immigrazione, un fenomeno globali. Stiamo parlando di due questioni enormi, sulle quali non basta declamare per mettersi a posto la coscienza.

Ce l’ha con la sinistra italiana?

Ce l’ho con la sinistra in generale. La segretaria del mio partito, il Pd, per il momento è più una declaradora che una gobiernadora. Ha trasformato l'ultimo partito politico rimasto in Italia in un movimento leaderistico, e i movimenti come sappiamo non riflettono, non elaborano: dichiarano al meglio questioni di principio, al peggio slogan.

A proposito di dichiarazioni. Il 25 aprile finalmente la presidente del Consiglio ha dichiarato che il «regime fascista aveva negato i valori democratici» che sono «incisi nella Costituzione repubblicana». Però il governo ha chiesto di festeggiare l’80esimo della Liberazione con «sobrietà», per rispetto del lutto nazionale. Anche se poi le celebrazioni in realtà sono anche un grande omaggio a papa Francesco, molto amato dal popolo antifascista.

La destra italiana dovrebbe smetterla di considerare il 25 Aprile come una data “contro”. Senza il 25 aprile nessuno di loro siederebbe in parlamento, senz'altro nessuno di loro, e di noi, godrebbe delle libertà di cui gode. Questa consapevolezza non si raggiunge con una dichiarazione in più o in meno, o meglio scritta. È necessario che la cultura politica della destra la introietti. Finora non è successo.

Il 25 Aprile è stata anche la sconfitta del fascismo. Ma finché nel pantheon della destra restano gli sconfitti, cioè i repubblichini di Salò, a partire da Giorgio Almirante, quelli che – ha detto Mattarella – avevano «il culto della morte» contro quello della pace e della vita dei partigiani, per loro questa data avrà sempre la memoria di una sconfitta.

Lo è certamente. Ma in tanti hanno avuto padri fondatori che sono stati sconfitti. Anche la sinistra italiana: magari non durante la Resistenza e non durante la guerra di Liberazione. Ma la sinistra italiana per fortuna ci ha fatto i conti, e ha superato questo complesso.

