«Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c’è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni». Sono da poco passate le quattro quando sul profilo facebook di Nicola Zingaretti appare l’annuncio delle dimissioni da segretario del Pd. Sarebbe meglio dire che la notizia esplode, alla fine, dopo essere filtrata cento volte nell’ultimo mese, e altrettante volte smentita ruvidamente dai suoi più vicini.

Ma era già chiaro che l’idea del suo passo indietro trapelava da un reale ondeggiamento del segretario. Quasi tutti i suoi non Zingaretti ha scelto una data importante per le sue dimissioni: il secondo anniversario della sua vittoria delle primare del Pd, il 3 marzo 2019. «Sono stato eletto proprio due anni fa», scrive infatti, «Abbiamo salvato il Pd e ora ce l’ho messa tutta per spingere il gruppo dirigente verso una fase nuova. Ho chiesto franchezza, collaborazione e solidarietà per fare subito un congresso politico sull’Italia, le nostre idee, la nostra visione. Non è bastato».

Zingaretti elenca «gli attacchi» di questi giorni, «le caricature delle posizioni». Il segretario ha offerto una discussione alla prossima assemblea, in congresso tematico. Le minoranza di Base riformista e dei Giovani turchi hanno chiesto invece un congresso vero, con primarie e elezione del segretario, appena si potrà celebrare. Zingaretti non accetta: «Il Pd non può rimanere fermo, impantanato per mesi a causa in una guerriglia quotidiana». E si fa da parte: «Visto che il bersaglio sono io, per amore dell'Italia e del partito, non mi resta che fare l’ennesimo atto per sbloccare la situazione. Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Nelle prossime ore scriverò alla presidente del partito per dimettermi formalmente. L’assemblea nazionale farà le scelte più opportune e utili», «A tutte e tutti, militanti, iscritti ed elettori un immenso abbraccio e grazie».

Il silenzio di tomba che segue questo messaggio racconta più di mille dettagli come questa decisione è stata tante volte buttata sul tavolo e altrettante volte è stata rimangiata. Ma stavolta non la sapeva nessuno. I suoi più vicini in mattinata assicurano che al logoramento quotidiano risponderà colpo su colpo: «Darà battaglia». Alle 15 al Nazareno c’è una riunione sulle amministrative: qui «nessun minimo accenno» alle imminenti dimissioni, viene riferito, «Qualche settimana fa era davvero provato e un po' abbiamo temuto ma poi dopo l'ultima direzione, il clima era cambiato, era di nuovo carico sulle cose da fare, la linea da seguire».

E’ una mossa per farsi riconfermare e tacitare l’onda di dissenso che si stava alzano contro di lui; e trasformare l’assemblea nazionale del 13 nel suo rafforzamento? In effetti scatena i messaggi dai territori. E il suo gruppo dirigente si trasforma in uno scudo umano. Come Matteo Ricci, appena nominato alla guida di un coordinamento di sindaci che sarebbe servito a ‘fluidificare’ la discussione con i colleghi in rivolta contro il segretario ( primi fra tutti Dario Nardella di Firenze e Giorgio Gori di Bergamo): «Comprensibile e condivisibile lo sfogo di Zingaretti» dice, «ma Nicola deve rimanere e continuare il suo mandato con la rinnovata spinta dell’assemblea». O l’ex ministro Francesco Boccia: «Penso che l’Assemblea nazionale abbia una sola strada: chiedergli di restare segretario del Pd che, grazie alla sua guida, è uscito da uno dei periodi più bui della sua storia».

Tace a lungo Goffredo Bettini, l’amico di sempre anche negli ultimi tempi tante volte ha ricevuto minute di lettere di dimissioni, e ogni volta lo ha convinto a ripensarci. E «Nicola, amico mio ripensaci. C’è una battaglia da fare», scrive Massimiliano Smeriglio, ala sinistra di Piazza grande, il movimento con cui Zingaretti vinse le primarei giusto due anni fa. Enrico Letta, molto meno vicino al segretario dimissionario, viene raggiunto dalla notizia mentre presenta un libro in videocollegamento. E’ scosso: «Sono rimasto colpito, un attimo perplesso da quello che sta accadendo». Il senatore Luigi Zanda viene intercettato dai cronisti mentre entra al Nazareno in gran fretta. «Spero di poterlo incontrare e di parlarci, io non sapevo niente». L’ex tesoriere Pd era intervenuto nel corso dell’ultima direzione proprio per avvertire che lo scontro dentro il Pd stava raggiungendo livelli di allarme rosso.

Il nome di Zanda è in una rosa strettissima di ‘fondatori’ che potrebbero essere nominati reggenti, se le dimissioni del segretario non rientrano. «Un partito plurale vuol dire saper discutere. Da quando è nato, il Pd ha avuto quattro scissioni. Abbiamo un problema serio sui modi della nostra discussione interna», aveva avvertito Zanda, perché da quando è nato il governo Draghi i giornali raccontano soprattutto i problemi interni del Pd: «Dobbiamo sapere come discutere, anche duramente, ma tra amici e non avversari», era stata la profetica conclusione. «A forza di tirarla la corda si rompe», twitta Stefano Vaccari, responsabile dell’organizzazione dem, che parla di «appelli caduti nel vuoto», «L’assemblea nazionale ne discuterà». Anche il presidente dei deputati Graziano Delrio lo invita a ripensarci: «In un momento così grave e difficile per il paese il Pd ha bisogno che Nicola, che ha sempre ascoltato tutti, rimanga alla guida del partito. Il dibattito interno è fisiologico e non deve essere esasperato. Ritroviamo insieme la strada».

