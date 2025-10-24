L’isola che non c’è più, ritorno a Lampedusa con l’ex sindaca Nicolini

«C’è l’invisibilità dei migranti sull’isola», dice l’ex sindaca Giusi Nicolini, che ora fa politica dal basso, senza Pd. «Sogno una Lampedusa in cui anche chi viene in ferie sia testimone del dolore»
Lampedusa – Tra sabato 18 e martedì 21 ottobre almeno dieci persone sono morte al largo di Lampedusa. Tre sono sbarcate sul molo Favolo, sette sono state portate direttamente a Porto Empedocle. Per quanto si cerchi rendere invisibili gli sbarchi sull’isola e in Italia, questi non si fermano. E Lampedusa lo sa: ci fa i conti, e vive come quotidianità questo afflusso con la paura che possa colpire il turismo, nonostante sia evidente che non è così. Ogni anno cresce la pressione turistica sulla pic