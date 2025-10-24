L’isola che non c’è più, ritorno a Lampedusa con l’ex sindaca Nicolini

true false

Lampedusa – Tra sabato 18 e martedì 21 ottobre almeno dieci persone sono morte al largo di Lampedusa. Tre sono sbarcate sul molo Favolo, sette sono state portate direttamente a Porto Empedocle. Per quanto si cerchi rendere invisibili gli sbarchi sull’isola e in Italia, questi non si fermano. E Lampedusa lo sa: ci fa i conti, e vive come quotidianità questo afflusso con la paura che possa colpire il turismo, nonostante sia evidente che non è così. Ogni anno cresce la pressione turistica sulla pic