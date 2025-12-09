il nuovo indice 2025

Meloni ci trascina in zona Orbán: anche sulle libertà civili l’Italia è declassata

Francesca De Benedetti
09 dicembre 2025 • 05:00

Il Civicus Monitor certifica lo stato delle libertà civili. Nel nuovo report il paese è declassato. Era già successo con la libertà dei media: Meloni ci trascina su livelli ungheresi. Anche Francia e Germania in caduta, mentre le destre a Bruxelles attaccano le ong: una “melonizzazione” dell’Ue

Era già successo con la libertà di informazione sotto attacco: nella primavera del 2024, l’Italia a guida Meloni era retrocessa nel World Press Freedom Index di Reporters sans frontières finendo così nelle «zone problematiche» assieme all’Ungheria. Lo schema si ripete ora con la libertà dello spazio civico: anche su questo versante, l’Italia finisce in zona Orbán. Il report People Power Under Attack 2025 che Domani ha potuto visionare in anteprima e che viene pubblicato questo martedì dal Civicu

