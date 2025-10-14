Rivolta Gen Z in Madagascar: «Democrazia da conquistare»

Dopo settimane di scontri e marce, l’esercito ha preso il potere dopo la fuga del presidente Andry Rajoelina. Il punto di non ritorno è arrivato quando alcuni militari si sono uniti alle proteste dei giovani. Tre leader delle manifestazioni hanno raccontato a Domani le proteste dall’interno: quali sono le loro richieste, i loro obiettivi e le loro speranze
«Miala Rajoelina», ovvero «Rajoelina vattene». È il grido dei Gen Z del Madagascar che dal 25 settembre protestano contro il presidente Andry Rajoelina. Alla fine se ne è andato per davvero con un aereo militare francese dopo che una parte dell’esercito si era unito «ai fratelli e alle sorelle malgasce». Guidati dal colonnello Michael Randrianirina, i militari hanno annunciato di aver preso il potere destituendo il presidente che al momento si trova in una località sconosciuta. Il paese è entrat