Rivolta Gen Z in Madagascar: «Democrazia da conquistare»

Dopo settimane di scontri e marce, l’esercito ha preso il potere dopo la fuga del presidente Andry Rajoelina. Il punto di non ritorno è arrivato quando alcuni militari si sono uniti alle proteste dei giovani. Tre leader delle manifestazioni hanno raccontato a Domani le proteste dall’interno: quali sono le loro richieste, i loro obiettivi e le loro speranze