L’Olanda torna alle urne, ma il paese è spaccato. Wilders in cima ai sondaggi

Su immigrazione e Gaza era deflagrato il governo. Questo mercoledì gli olandesi votano, in un contesto che è sempre più polarizzato. Lo si vede anche dalle manifestazioni di piazza di taglio opposto

I Paesi Bassi sono attraversati da una profonda spaccatura e divisi tra piazze molto diverse, con proteste che scoppiano da una parte a sostegno del popolo palestinese e delle Flotille, dall’altra contro l’immigrazione e le politiche di accoglienza. È in questo scenario polarizzato che gli olandesi vanno al voto per la seconda volta in due anni, dopo la caduta del governo di coalizione guidato da Dick Schoof. Questo mercoledì il paese torna alle urne per eleggere i 150 membri della camera più im