Sono quasi duecento le persone morte a causa della malnutrizione a Gaza. La metà sono bambini. Lo rivelano i dati aggiornati del ministero della Salute di Gaza: 188 morti di fame.

Una conta che aumenta insieme al costo del cibo reperibile: un chilo di cipolle ha superato i venti euro mentre lo stesso quantitativo ma di zucchero sfiora i cento euro. Potersi preparare un pasto è diventato quasi impossibile a Gaza, lo raccontano i civili nelle richieste di aiuto quotidiane che diffondono sui social e attraverso i media.

In base agli ultimi report realizzati dalla Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, nella Striscia meno del 5 per cento della superficie agricola è disponibile per la coltivazione. Non ci sono quasi nemmeno più pozzi agricoli per l’acqua. Inoltre, la cronaca quotidiana racconta di continue stragi durante la distribuzione degli aiuti umanitari.

L’ultimo è avvenuto nella zona centrale della Striscia, dove un camion carico di beni alimentari si è rovesciato travolgendo decine di persone in attesa. Secondo le ricostruzioni l’autista avrebbe perso il controllo a causa delle tantissime persone sulla strada in attesa degli aiuti. Il bilancio è di almeno 20 morti.

Morti per fame

I punti di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), l’organizzazione messa in piedi da Israele per controllare le consegne di cibo nella Striscia, si confermano ogni giorno un luogo in cui i civili rischiano di perdere la vita. Come mostra il video circolato nelle ultime ore che mostra una bambina che scappa via impaurita alla ricerca di un riparo dagli spari che si susseguono a poca distanza da un centro della Ghf.

secondo gli ultimi dati diffusi dall’Onu, da maggio a fine luglio più di mille civili hanno perso la vita mentre cercavano di prendere cibo. E sono almeno due milioni le persone sotto la soglia della sopravvivenza.

Parallelamente continuano i lanci di aiuti dal cielo. Gli ultimi sono stati effettuati da Emirati Arabi Uniti, Giordania, Germania, Belgio e Francia, con oltre 100 tonnellate di aiuti umanitari sulla Striscia. Ma l’Onu avverte: queste operazioni non bastano a coprire nemmeno l'1 per cento dei bisogni giornalieri della popolazione.

Oltre a essere costosi, i lanci dal cielo sono molto pericolosi: ogni pallet può raggiungere anche il peso di 500 tonnellate e spesso rischia di finire sulle tende dei civili, sulle persone, o in mare disperdendo il carico. Un camion invece sarebbe in grado in poche ore di percorrere tutta la Striscia, lunga circa 40 chilometri.

«Preghiamo per la pace», ha scritto padre Gabriel Romanelli, parroco della chiesa della Sacra Famiglia di Gaza, insieme alla pubblicazione di un video in cui si sentono nuove esplosioni nei pressi della chiesa.

Gabinetto di occupazione

Intanto Benjamin Netanyahu ha convocato per il pomeriggio del 7 agosto il gabinetto di sicurezza a Gerusalemme per discutere dei piani di guerra a Gaza, ovvero del piano di occupazione militare totale della Striscia annunciato ma molto criticato e discusso anche internamente oltre che a livello internazionale. Alti ufficiali dell’esercito israeliano e dei servizi temono un’impasse politica e militare senza via d’uscita.

«Ho detto a Netanyahu che occupare Gaza è una pessima idea», ha dichiarato il leader dell’opposizione israeliana, Yair Lapid dopo l’incontro con il premier. «Non si prende una decisione del genere se la maggioranza della popolazione non è con te».

Anche le famiglie degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas hanno chiesto che non venga lanciata un’operazione militare di questo tipo: metterebbe ulteriormente in pericolo la vita dei loro cari.

«Healthocide»

La situazione sanitaria nella Striscia è completamente collassata e gli esperti internazionali la descrivono con la parola «healthocide»: s’intende il deliberato annientamento del sistema sanitario di un paese, attraverso il blocco degli aiuti, tra cui i farmaci, la distruzione degli ospedali, gli attacchi al personale medico. «Sta diventando evidente che operatori sanitari e strutture mediche non godono più della protezione garantita dal diritto internazionale umanitario», ha commentato sulla rivista scientifica BMJ Global Health il dottor Joelle Abi-Rached insieme ai colleghi dell’università americana a Beirut.

Nelle stesse ore le Nazioni Unite e le ong hanno chiesto alle autorità israeliane di «abrogare il requisito introdotto il 9 marzo che obbliga le ong a condividere informazioni personali sensibili sui propri dipendenti palestinesi, pena la cessazione delle loro operazioni umanitarie nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est».

Se così non accadesse la maggior parte dei partner delle organizzazioni internazionali presenti nella Striscia di Gaza potrebbe essere radiata entro il 9 settembre se non prima. Infine, continua l’allarme per i nuovi ordini di evacuazione emessi da Israele e che coinvolgono zone come i quartieri residenziali di Gaza City e alcune aree di Khan Younis.

