Ogni giorno un nuovo massacro del pane: questa volta quasi 90 palestinesi uccisi dai colpi dei soldati. Il pontefice all’Angelus trova parole durissime contro Israele: «Profondo dolore per l’attacco alla Sacra Famiglia. Il mondo non sopporta più la guerra». Intanto i soldati dello stato ebraico per la prima volta entrano a Deir al-Balah. I media: Hamas vicina a firmare l’accordo

La mappa della morte nella Striscia si infittisce di nuove stragi. Dall'alba al tramonto di domenica 20 luglio altri palestinesi (forse 87, ma qualcuno dice oltre 100) sono stati uccisi. Duecento i feriti. A decine, oltre settanta, hanno perso la vita al valico di Zikim: «Abbiamo alzato le mani, ma non hanno smesso di spararci», ha raccontato uno dei sopravvissuti del gruppo che si dirigeva verso i camion degli aiuti umanitari. Braccia che si allungano per il pane trovano morte per l'ennesima volta: domenica era il 653esimo giorno d'assedio e distruzione capillare di Gaza.

Il numero dei morti che aumenta di ora in ora potrebbe pareggiare quello di due giorni fa, quando nei multipli attacchi sono morti oltre cento palestinesi. A Teina, a est di Khan Younis, l'esercito israeliano ha aperto il fuoco «indiscriminatamente» contro quanti provavano a raggiungere i centri gestiti dalla Gaza humanitarian foundation: chi c'era ha usato la parola «massacro» per descrivere quello che è successo.

Oltre a quella delle carneficine, un'altra mappa si espande: quella dei territori sui cui si estende l’esercito israeliano, che previo ordine di evacuazione generale è entrato ieri a Deir al-Balah, dove finora non aveva mai condotto operazioni terrestri. Riferiscono le autorità che l'Idf «distrugge capacità nemiche e infrastrutture terroristiche nell'area espandendo le sue attività per operare in un'area in cui non ha mai operato prima» proprio nella zona in cui sono presenti sedi delle organizzazioni internazionali. I soldati intimano l'evacuazione verso sud ai civili, che sanno già che non saranno al sicuro nemmeno dove vogliono costringerli ad andare: nell'area di al-Mawasi.

Sembra solo un altro straziante passo nel percorso di svuotamento della Striscia. È stata Axios a riferire che David Barnea, direttore del Mossad, ha cercato qualche giorno fa l'aiuto di Donald Trump e del suo inviato speciale Steve Witkoff per trasferire i civili in Libia, Etiopia e Indonesia attraverso «incentivi».

La voce di Leone

E contro le deportazioni, contro «lo spostamento forzato», contro un conflitto di cui non si vedono più i limiti, si è espresso il papa nel suo Angelus domenicale: «Chiedo nuovamente che si fermi subito la barbarie della guerra». Leone XIV ha fatto appello ieri alla comunità internazionale per il ritorno al diritto umanitario e per la fine dell'uso indiscriminato della forza, ricordando che anche la parrocchia della Sacra Famiglia è stata colpita da raid israeliani: ieri il cardinale Pizzaballa - in un certo senso inviato speciale del pontefice a Gaza - ha celebrato la messa

E certo non è un caso che il papa abbia voluto nominare ciascuna delle vittime dell'attacco alla chiesa pronunciando i loro nomi: «Esprimo il mio profondo dolore per l'attacco dell'esercito israeliano contro la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia. Prego per le vittime, Saad Issa Kostandi Salameh, Foumia Issa Latif Ayyad, Najwa Ibrahim Latif Abu Daoud, e sono particolarmente vicino ai loro familiari e a tutti i parrocchiani». Subito dopo, Leone ha voluto rispondere alle domande di alcuni giornalisti presenti sul posto, un gesto che dà la misura di quanto reputi straordinari e gravi gli sviluppi a Gaza: «Dobbiamo dialogare e lasciare le armi», ha scandito. «Il mondo non sopporta più la guerra».

A Gaza si muore di pallottole e bombe, ma evitarle non vuol dire sopravvivere. Senza pane, acqua pulita, farmaci, è la fame a giustiziare i civili: riduce i corpi dei bambini solo a pelle tesa su minuscole ossa, finché non rimangono senza vita tra le braccia delle madri. I dottori di Gaza City riferiscono che ogni ora arriva un bambino malnutrito: domenica un neonato di appena trentacinque giorni e un altro di quattro mesi sono morti a distanza di pochi minuti all'ospedale di al-Aqsa che ora rischia di cessare le operazioni per esaurimento di scorte, benzina, farmaci.

La guerra è doppia: una parallela si combatte contro la denutrizione che ha già ucciso 76 bambini e 10 adulti, in quello che le autorità palestinesi chiamano «massacro silenzioso». Il capo dell'agenzia di coordinamento umanitario Onu Jonathan Whittall l'ha definita una «carneficina»: ieri il ministro degli Esteri israeliani Gideon Sa'ar l'ha espulso dal paese.

Dopo un gruppo di giuristi, anche diversi economisti israeliani si sono uniti al coro di quanti chiedono a Netanyahu un dietrofront sulla creazione del campo di internamento in cui vuole rinchiudere centinaia di migliaia di civili. Il premier di nuovo non si presenterà al processo a suo carico per corruzione incassando l'ennesimo rinvio dopo quello del 29 giugno scorso: questa volta la motivazione sarebbe un'intossicazione alimentare, una gastroenterite, l’altra volta è stato il alla Casa Bianca dall'alleato Trump.

Proteste a Tel Aviv

Sabato notte le strade centrali di Tel Aviv si sono riempite di luci, voci, striscioni e volti di decine di migliaia di israeliani che hanno marciato fino all'ambasciata americana della città per chiedere il rilascio degli ostaggi e la fine del conflitto.

L'accordo con Hamas, riferiscono fonti vicine alla formazione islamica e citate dai media israeliani, sarebbe pronto, potrebbe essere del tutto finalizzato in ogni dettaglio nelle prossime due settimane, ma non tutte le convergenze sono state superate: non quelle sulla zona cuscinetto, né quelle che riguardano il numero di prigionieri palestinesi rilasciare per ogni rapito israeliano. Ma se Hamas non agisce, ha detto l'inviato speciale Isa Adam Boehler, «Israele procederà».

