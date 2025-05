I tank israeliani si sono mossi verso Deir al Balah, preceduti dai raid aerei. Gli evacuati in Egitto: «Vogliamo solo rientrare. Per ricominciare da capo»

L'invasione via terra di Gaza è iniziata. Nella notte tra venerdì e sabato i carri armati dell'esercito israeliano sono avanzati verso il cuore di Deir al Balah mentre l'aviazione bombardava le aree limitrofe per permettere alle truppe di entrare. Il bilancio delle vittime al momento è di oltre 150 persone in poco più di ventiquattr’ore (300 da giovedì), ma l'operazione "Carri di Gideone" è solo agli inizi.

«Entreremo per distruggere», aveva detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in settimana, come se non bastasse la distruzione causata in 18 mesi di bombardamenti. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha lanciato un appello per il cessate il fuoco: «La reazione c'è stata, basta attacchi di Israele a Gaza». Anche la Lega araba chiede che la comunità internazionale per mettere fine agli attacchi e aprire l’accesso agli aiuti umanitari. Hamas ha fatto sapere che avrebbe preso il via un nuovo round di trattative a Doha, nel Qatar.

Due obiettivi

Cosa accadrà nelle prossime settimane è imprevedibile e decisivo. Il gabinetto di guerra dello stato ebraico ha un duplice obiettivo: occupare la Striscia militarmente e deportare la popolazione.

Anche per questo motivo i leader arabi stanno cercando di far avanzare il piano di ricostruzione di Gaza proposto dall'Egitto e approvato durante la riunione del 4 marzo. Un progetto che all'inizio aveva l'esigenza di fare da contraltare al piano di far diventare Gaza la nuova “Riviera del Mediterraneo” di Donald Trump, rigettata categoricamente.

Perenne costruzione

Da decenni l'Egitto è in perenne costruzione. I cartelloni pubblicitari che costeggiano le arterie principali sono occupati da annunci che promuovo la vendita di case, palazzi e ville nei distretti di nuova costruzione. Il settore immobiliare è tra i più sviluppati del paese e vanta competenze e know how invidiabili anche da altri partner arabi. Non è un caso se l'unica proposta realmente in discussione oggi sulla ricostruzione sia quella egiziana, che sabato 17 è stata oggetto del 34esimo vertice della Lega araba che si è tenuto a Baghdad e ha incassato i primi 20 milioni promessi dal premier iracheno.

Proprio per questo motivo all'incontro era presente anche il Segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, che ha chiesto nuovamente «un cessate il fuoco permanente» e si è detto allarmato dell'espansione delle operazioni israeliane.

«Il piano di ricostruzione proposto dall'Egitto è un'ottima idea. Siamo stati in contatto con diverse organizzazioni e istituzioni, ne abbiamo discusso. Il problema è che qualsiasi piano si propone deve essere approvato da Israele. L'Egitto ha le capacità per ricostruire la Striscia, ha i materiali, le competenze e la forza lavoro, ma senza consenso israeliano non possiamo fare nulla», dice a Domani Suhail al Saqqa, noto imprenditore di Gaza e a capo del sindacato dei costruttori edili.

«La mia impresa di costruzione era tra le più grandi della Striscia». La sua voce si fa sempre più lenta mentre elenca il numero delle sue attività distrutte dai bombardamenti israeliani. Uffici, hotel, locali e cantieri che ora non ci sono più. Parte del suo personale è stato ucciso. «Sono in contatto con i miei dipendenti, alcuni sono morti altri stanno cercando di sopravvivere», racconta. Oggi Suhail si trova in Egitto dopo che è stato evacuato nel novembre del 2023 grazie all'ambasciata canadese. Qui come tanti altri vive in un limbo. «Aspetto la fine della guerra per entrare», dice dopo un lungo silenzio.

In passato con le sue aziende ha partecipato ai progetti di ricostruzione finanziati dall'Egitto e fondi internazionali. L'ultima volta è accaduto nel 2021. «I piani di ricostruzione non sono un problema, si discutono. Ma prima bisogna finire questa guerra. Chiediamo un futuro di pace per tutti. Dal 2005 la Striscia subito tante guerre, non è sostenibile per nessuno stato».

Costruire un futuro

Mahammed al Bakri si accende una sigaretta dietro l'altra con movimenti lenti quasi impercettibili. «Noi palestinesi possiamo costruire Gaza meglio del passato. Abbiamo l'abilità e l'esperienza per creare un bel futuro per i nostri figli. La vita a Gaza continuerà con o senza di noi», dice a margine dell'evento organizzato dalla delegazione italiana composta da parlamentari, ong e giornalisti arrivata ieri a El Arish, in Egitto, per entrare a Rafah. Per oltre trent'anni è stato il direttore dell’Union of agricoltural work committees. «Abbiamo già avuto altre guerre. La vita a Gaza è stata spezzata tante volte e siamo sempre riusciti a ripartire».

Al Bakri insiste sul rendere autosufficiente la Striscia dalle importazioni esterne. «Prima importavano l’80 per cento del formaggio da fuori, prima della guerra la produzione interna è arrivata fino al 40 per cento. Abbiamo imparato a fare il formaggio con il nostro latte», spiega. Nel 2014 afferma di aver ricevuto fondi per centinaia di migliaia di dollari dalle autorità australiane per distribuire cibo nella Striscia.

«Ho detto loro che il cibo non lo vogliamo distribuire, ci servono i soldi per produrlo in modo autosufficiente». L'indipendenza nella Striscia passa anche per la capacità di autosostentamento. «Se Gaza rimarrà povera, i problemi ci saranno sempre e Israele non sarà al sicuro», conclude al Bakri spegnendo la sigaretta sul posacenere.

