«Ci sono casi in cui non possiamo farci niente. Altri in cui siamo riusciti a mettere una toppa. Ma adesso le riserve dei farmaci sono quasi finite. Presto la vera emergenza sarà la scabbia: abbiamo aperto gli ultimi due boccioni di medicine, ma finiranno nei prossimi cinque giorni. Si sta diffondendo molto velocemente, vediamo almeno 15-20 casi al giorno». A parlare è Andrea Bona, medico che dal 17 aprile si trova nella Striscia di Gaza nella clinica di Emergency a Deir al Balah, a nord di Khan Younis.

Da quando l’esercito israeliano ha intensificato le operazioni militari, centinaia di migliaia di persone si sono spostate verso la loro area. In clinica il numero dei nuovi pazienti giornalieri è quasi raddoppiato, ogni giorno visitano in media 150-200 persone. Tanti pazienti si sono dovuti spostare verso sud e la costa perché gli ospedali non sono più agibili o rientrano nelle nuove zone di evacuazione.

«Da giorni sono aumentate le esplosioni e le colonne di fumo», racconta il medico 35enne. «Tra gli sfollati ci sono diversi nostri colleghi gazawi. In un’ora hanno dovuto lasciare casa e abbandonare tutta la loro vita».

Riserve al collasso

La clinica fornisce assistenza sanitaria primaria. «Non abbiamo un reparto chirurgico, ma vi assicuro che la medicina di base resta fondamentale». A Gaza manca tutto. «Non abbiamo più antibiotici ad ampio spettro, da tre settimane mancano quelli più usati come l’Augmentin». Questo aumenta il rischio della diffusione di epidemie in tutta la Striscia.

Dopo oltre 70 giorni di assedio, l’Onu ha annunciato l’entrata nella Striscia di un centinaio di tir attraverso il valico di Kerem Shalom. È un numero del tutto insufficiente per coprire il fabbisogno della Striscia. Basta pensare che durante i due mesi di tregua, tra gennaio e marzo, ne entravano in media 600 al giorno. Nel frattempo, nei magazzini della Croce Rossa egiziana vicino il valico di Rafah i medicinali ci sono, ma non possono essere inviati senza il consenso di Israele. Per evitare che si deteriorino sono conservati in celle e tende refrigeranti. Dentro ci sono medicine, vaccini, insulina e tanto altro.

In prima linea

A Gaza non c’è soltanto bisogno di assistenza umanitaria, ma anche di personale medico per curare i feriti e di strutture. Tra le vittime del conflitto, infatti, ci sono migliaia di operatori sanitari, oltre a membri di organizzazioni internazionali. Secondo l’ultimo bollettino dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari in 19 mesi di conflitto, l’esercito israeliano ha ucciso: 430 operatori umanitari, di cui 422 palestinesi e 8 stranieri; 305 membri dello staff Onu; 44 tra dipendenti e volontari della Mezza luna rossa palestinese; 1400 operatori sanitari; 110 membri della protezione civile di Gaza; 81 operatori umanitari. Nonostante tutto, i medici gazawi mostrano grande resilienza. «I miei colleghi non hanno più niente e vengono a lavorare tutti i giorni, in maniera ordinata. Riescono a sorridere ai loro pazienti, nonostante sono magari alla duecentesima visita giornaliera. Nonostante sono senza casa e traumatizzati dalla perdita di amici e famigliari. Ci vuole una gran forza interiore».

© Riproduzione riservata