Sono stati avvertiti diversi spari a Schwedenplatz, nei pressi di una sinagoga e degli uffici della comunità ebraica. La polizia è accorsa in forze sul luogo dell'incidente. Secondo i media, sarebbero morte sette persone, fra queste un poliziotto. Per il momento non ha ottenuto alcuna conferma ufficiale la notizia che un attentatore si sarebbe fatto saltare in aria. Secondo i media locali, ci sarebbero alcuni ostaggi in un ristorante (o in un hotel) nella centralissima Mariahilfer Straße, nel cuore del centro storico di Vienna. Secondo Die Presse, ci sarebbero stati tre assalitori, uno di loro ferito gravemente: ma su questo punto le notizie sono ancora confuse. La polizia al momento ha confermato che è in corso un’operazione su vasta scala e ha chiesto di non ascoltare tutte le voci non ancora confermate. Il ministro dell’Interno austriaco, Karl Nehammer, ha detto che si è trattato di «un attacco terroristico, ancora in corso». Sui social è stato pubblicato un video in cui si vede una persona sparare. Un testimone ha raccontato a Orf di aver visto una persona «sparare all’impazzata con un’arma automatica».

Non è ancora chiaro se l’obiettivo fosse la sinagoga. Secondo die Presse, alcuni testimoni avrebbero riportato che gli assalitori hanno preso di mira alcuni ristoranti. Oskar Deursch, presidente delle comunità israelitiche austriache, sostiene che «al momento non si può dire se il tempio della città fosse uno degli obiettivi».

La stazione della metropolitana di Schottenring, riporta il sito del quotidiano Der Standard, è stata circondata dagli uomini delle forze speciali. La polizia consiglia per il momento di evitare il centro di Vienna, dopo che un vasto ingorgo si è già creato nella zona di Franz-Josefs-Kai. L'account Twitter ufficiale della polizia viennese riferisce anche di «persone ferite» e di una «vasta operazione» in corso nel primo distretto della città.

Il giornalista Florian Klenk dice di essere in possesso di un video dell’attacco, in cui si vede anche una persona morta. Ma che non mostrerà queste testimonianze, su richiesta della polizia. La polizia ha confermato sui social la richiesta di non diffondere video e foto, per non mettere in pericolo l’operazione in corso.

Angelo Tofalo, sottosegretario di stato alla difesa, ha detto che «l’Italia è vicina al popolo austriaco e condanna con forza ogni atto di terrore».

