Accordo già in bilico, per le salme degli ostaggi ci vorranno settimane e Israele chiude Rafah agli aiuti

Hamas accusa Israele di aver tradito i termini dell’accordo consentendo ai soldati di riadottare una politica del grilletto facile. Sugli altri ostaggi deceduti la Croce Rossa fa sapere che sarà una «sfida enorme» recuperarli
Un giorno dopo aver riportato a casa gli ostaggi vivi, Israele ha ricominciato a uccidere a Gaza. Secondo il ministero della Salute della Striscia, sei palestinesi sono rimasti uccisi e 29 sono rimasti feriti in attacchi israeliani, compreso un raid aereo, fra lunedì e martedì. Le forze armate israeliane fanno sapere che «individui sospetti sono stati identificati mentre attraversavano la linea gialla [di ridispiegamento israeliano] e si avvicinavano alle truppe nel nord della Striscia». Hamas a