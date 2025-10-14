I nodi al pettine

Accordo già in bilico, per le salme degli ostaggi ci vorranno settimane e Israele chiude Rafah agli aiuti

Davide Lerner
14 ottobre 2025 • 20:53

Hamas accusa Israele di aver tradito i termini dell’accordo consentendo ai soldati di riadottare una politica del grilletto facile. Sugli altri ostaggi deceduti la Croce Rossa fa sapere che sarà una «sfida enorme» recuperarli

Un giorno dopo aver riportato a casa gli ostaggi vivi, Israele ha ricominciato a uccidere a Gaza. Secondo il ministero della Salute della Striscia, sei palestinesi sono rimasti uccisi e 29 sono rimasti feriti in attacchi israeliani, compreso un raid aereo, fra lunedì e martedì. Le forze armate israeliane fanno sapere che «individui sospetti sono stati identificati mentre attraversavano la linea gialla [di ridispiegamento israeliano] e si avvicinavano alle truppe nel nord della Striscia». Hamas a

Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 