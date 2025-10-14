Accordo già in bilico, per le salme degli ostaggi ci vorranno settimane e Israele chiude Rafah agli aiuti

true false

Un giorno dopo aver riportato a casa gli ostaggi vivi, Israele ha ricominciato a uccidere a Gaza. Secondo il ministero della Salute della Striscia, sei palestinesi sono rimasti uccisi e 29 sono rimasti feriti in attacchi israeliani, compreso un raid aereo, fra lunedì e martedì. Le forze armate israeliane fanno sapere che «individui sospetti sono stati identificati mentre attraversavano la linea gialla [di ridispiegamento israeliano] e si avvicinavano alle truppe nel nord della Striscia». Hamas a