La partnership sulla «cortina di ferro» è stata strategica, ma ora bisogna chiedersi quali siano i valori comuni. Per non essere complici: aumentare la spesa per la difesa, offrire benefici all’Ucraina, riscoprire il soft power

Il presidente americano Donald Trump sta smantellando in modo sistematico la rete di istituzioni, organizzazioni e accordi multilaterali che da oltre settant’anni contribuisce a scongiurare una terza guerra mondiale. Molti governi, tuttavia, si stanno affannando per cercare di minimizzare le sue azioni, insistendo sul fatto che le cose non sono come sembrano e che, se anche lo fossero, affrontare la minaccia rappresentata dall’inquilino della Casa Bianca non è tra le opzioni. Il dissenso dev’essere accuratamente camuffato per evitare di scatenare la sua ira.

Per l’establishment politico britannico, la comoda scusa è la necessità di preservare la «relazione speciale» tra Regno Unito e Stati Uniti. Dopo l’incontro alla Casa Bianca, sia il primo ministro britannico Keir Starmer che Trump hanno ribadito il loro impegno a preservarla.

Questa partnership strategica è stata una pietra miliare delle politiche estere e di sicurezza del Regno Unito sin dal 1946, quando l’allora primo ministro Winston Churchill, in uno storico discorso tenuto a Fulton, nel Missouri, avvertì che «una cortina di ferro» era calata sull’Europa. In quello che fu probabilmente il discorso più importante della storia britannica del dopoguerra, Churchill sostenne che non si sarebbe raggiunta «né la sicura prevenzione del conflitto né la continua crescita dell’organizzazione mondiale» senza quella che aveva definito «un’associazione fraterna dei popoli di lingua inglese». A tal fine, «una relazione speciale tra Commonwealth e Impero britannico con gli Stati Uniti» era fondamentale.

Certo, questa relazione ha sempre contato di più per il Regno Unito che per gli Usa. Nel corso degli anni, essa si è basata sul deterrente nucleare teoricamente indipendente del Regno Unito, sull’ampia condivisione di informazioni, sulla cooperazione militare e su un approccio condiviso alle minacce globali. Per molti, me compreso, è stata anche caratterizzata da profondo affetto, gratitudine e ammirazione.

Il mio coinvolgimento nella politica interna e internazionale è stato segnato da un precoce battesimo politico negli Stati Uniti, che mi ha reso un americanofilo dichiarato. Ecco perché è così doloroso vedere un’amministrazione statunitense cadere tanto in basso rispetto ai valori che l’America ha sempre difeso.

EPA

I valori comuni

Sin dal discorso di Churchill sulla «cortina di ferro», le relazioni tra Stati Uniti e Regno Unito sono state considerate il fulcro dell’ordine liberale a guida occidentale. Quale leader indiscusso, gli Stati Uniti sono stati per lungo tempo un modello per le società aperte di tutto il mondo.La visione di società aperta secondo Churchill si basava su un impegno condiviso a favore della governance democratica, dello stato di diritto, dell’indipendenza del sistema giudiziario e della resistenza contro la tirannia e l’oligarchia. Sottolineava l’importanza della civiltà nella vita politica, riconosceva il dovere morale di aiutare i poveri e gli oppressi del mondo e sosteneva la creazione di organizzazioni internazionali dedicate al mantenimento della pace globale, insieme ad alleanze difensive impegnate a sostenere il diritto internazionale e l’autodeterminazione. In particolare, le società aperte dipendevano da solidi partenariati economici, rifiutando il tipo di protezionismo che aveva alimentato la Grande Depressione.



Sebbene Trump faccia ogni tanto riferimento a politiche statunitensi ormai consolidate, nessun presidente ha mai giocato così sporco con i valori e gli interessi americani. È impossibile immaginare uno dei suoi predecessori mentre incita ad attaccare le istituzioni democratiche del paese con accuse inventate di brogli elettorali, o perdona coloro che hanno assaltato il Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021.

Allo stesso modo, nessun presidente degli Stati Uniti, ad eccezione di Richard Nixon, ha mai usato la presidenza per vendicarsi dei propri rivali. Nessuno di loro avrebbe dato carta bianca a un oligarca miliardario come Elon Musk per licenziare dipendenti federali e smantellare i programmi di aiuti esteri dell’America. E nessuno di loro era invischiato in una rete di conflitti di interesse commerciali così vasta e complessa come quella di Trump.

Di certo, poi, nessun presidente americano degli ultimi settant’anni avrebbe offerto l’Ucraina su un piatto d’argento al presidente russo Vladimir Putin né tantomeno avrebbe chiesto agli ucraini di consegnare le loro ricchezze minerarie agli Stati Uniti.

Alla luce di questa realtà, Starmer deve chiedersi se il Regno Unito e l’America di Trump abbiano ancora dei valori in comune. Quantomeno, la Gran Bretagna dovrebbe rifiutarsi di essere complice delle politiche maligne di Trump. Ciò non significa che il Regno Unito debba essere ostile nei confronti del suo alleato storico, bensì che non debba ridursi a cedere a ogni richiesta del suo presidente.

EPA

I quattro passaggi fondamentali

Per mitigare questo pericolo, i politici britannici devono compiere quattro passaggi fondamentali. In primo luogo, per mantenere la credibilità sull’Ucraina e fronteggiare la minaccia dell’aggressione russa, devono aumentare la spesa per la difesa, cosa che Starmer ha già in programma di fare, nonostante i vincoli fiscali del Regno Unito. Dovrebbero inoltre collaborare con gli stati membri dell’Ue allineati alla NATO per creare una banca europea del riarmo.

In secondo luogo, sebbene la Brexit gli impedisca di capitanare gli sforzi per garantire l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, il Regno Unito dovrebbe puntare a replicare qualsiasi beneficio economico o commerciale derivante all’Ucraina dall’ingresso nell’Ue. I politici devono tenere bene a mente la lezione degli anni trenta: compiacere i prepotenti contribuisce solo a rafforzarli.

In terzo luogo, i politici britannici devono ricordare ai loro alleati americani che nessun paese, nemmeno una superpotenza, può mettersi in sicurezza concentrandosi esclusivamente sulle grandi potenze rivali. La storia dimostra che i conflitti tra grandi potenze spesso trovano origine in stati più piccoli. Si pensi alla Serbia alla vigilia della prima guerra mondiale, alla Cecoslovacchia e alla Polonia prima della seconda, e alla Manciuria negli anni trenta. Come disse Mark Twain: «Dio ha creato la guerra affinché gli americani imparassero la geografia».

Quarto, all’America gioverebbe ricordare l’importanza del soft power. La sola forza non ispira un sostegno autentico; quando un paese viene percepito come esclusivamente dipendente dalla violenza per mantenere il proprio dominio, le conseguenze a lungo termine rischiano di essere costose.

Un amico canadese una volta mi ha confidato di temere che il suo accento venga scambiato per americano, lamentandosi di non essere riuscito a trovare una spilletta con la scritta «Non prendetevela con me, sono canadese». Continuo ad ammirare la storia, la cultura e i valori dell’America, ma con Trump al potere sono felice che il mio accento mi differenzi.

Chris Patten, ultimo governatore britannico di Hong Kong ed ex commissario europeo per gli affari esterni, è rettore dell’università di Oxford e autore di "The Hong Kong Diaries” (Allen Lane, 2022).

