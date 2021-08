Almeno 90 persone sono morte nel duplice attacco di ieri all’aeroporto di Kabul, rivendicato dall’Isis del Khorasan, l’articolazione dell’organizzazione terroristica Stato islamico che opera in Afghanistan e che si è spesso scontrata con i Talebani e con al Qaeda. Si tratta di 72 civili e 13 membri dell’esercito statunitense. Oltre 150 i feriti. La prima bomba è esplosa nel tardo pomeriggio nei pressi dell’Abbey gate, uno degli ingressi presidiati dalle forze Nato e utilizzati dai civili afghani per entrare nell’aeroporto. Al primo attacco sono seguiti colpi di arma da fuoco. La seconda esplosione sarebbe invece avvenuta poco lontano dal Baron Hotel, alcune centinaia di metri più a sud dell’Abbey gate, un’area in genere presidiata dai militari britannici.

Dopo le esplosioni 60 persone sono state portate, in due ore, nel Centro di Emergency. Tra questi sedici persone erano già morte all’arrivo. L’ultimo paziente è stato operato questa mattina alle 4. Erano tutti terrorizzati, ha raccontato Alberto Zanin, coordinatore medico del centro.

«L’Isis non ci impedirà di portare a termine la missione», ha detto il generale Frank McKenzie, a capo del comando centrale statunitense. «La nostra missione è di evacuare i cittadini statunitensi, i nostri connazionali, i possessori del visto speciale, lo staff dell’ambasciata e i cittadini afghani a rischio», ha detto McKenzie, ma avverte che, fino al termine del 31 agosto, ci potrebbero essere altri attacchi.

Gli Stati Uniti avevano già lanciato l’allarme una settimana fa, quando diverse ambasciate avevano raccomandato alle persone di non recarsi all’aeroporto e di attendere istruzioni individuali. Ieri mattina il ministro delle Forze armate britannico James Heappey, in un’intervista a Skynews, aveva parlato di un attacco «imminente» e «molto letale», atteso nelle ore successive. Ma, nonostante gli avvertimenti, l’aeroporto era circondato da migliaia di persone.

Le operazioni di evacuazioni stanno procedendo. L’ultimo volo italiano ha lasciato Kabul, mentre il segretario di stato della Difesa britannico, Ben Wallace, ha comunicato che il Regno Unito è entrato nelle ultime fasi delle operazioni. Sono 104mila i civili evacuati dal 14 agosto, precisa McKenzie: 66mila dagli Stati Uniti e 37mila circa dagli alleati. Sarebbero invece quasi mille i cittadini statunitensi rimasti nel paese.

