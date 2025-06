Nonostante trasporti l’80 per cento del commercio mondiale, assorba il 30 per cento delle emissioni di anidride carbonica e garantisca la sicurezza alimentare a quasi tre miliardi di persone, l’economia blu globale (oceani e corsi d’acqua) soffre di una grave carenza di investimenti, in particolare in Africa.

A fronte di un’accresciuta volatilità economica e di vincoli finanziari sempre più stringenti, la transizione verso un’economia blu più sostenibile rappresenta un’opportunità importante, in gran parte sottovalutata, per il continente.

Non si tratta di un’idea astratta. Data la propensione degli investitori a ottenere rendimenti sostenibili e scalabili, l’opportunità non si percepisce pur essendo evidente, ma i governi se ne stanno accorgendo. Con un’estensione di oltre 30mila chilometri di coste, l’economia blu dell’Africa genera un giro d’affari di 300 miliardi di dollari all’anno e si trova in una posizione unica per beneficiare del più ampio passaggio a modelli più sostenibili.

L’Unione africana prevede che l’economia blu aumenterà a 405 miliardi di dollari nel 2030 e a 576 miliardi di dollari entro il 2063. Con l’espansione di questi settori, i livelli di occupazione potrebbero passare da 49 milioni di posti di lavoro nel 2019 a 78 milioni entro il 2063.

Potenziale sostenibile

Evidenziare i settori con il maggior potenziale aiuta a contestualizzare questi numeri. Si pensi all’alimentazione, dove lo sviluppo di pratiche di acquacoltura e pesca sostenibili potrebbe contribuire a soddisfare la crescente domanda di proteine in Africa e non solo. Secondo i nostri calcoli, la produzione ittica sostenibile basata sull’acquacoltura potrebbe crescere di otto volte in Africa, raggiungendo circa 19 milioni di tonnellate all’anno entro il 2050. Il settore energetico è altrettanto promettente.

Secondo una ricerca della Banca mondiale, il Sudafrica potrebbe raggiungere 900 gigawatt di capacità eolica offshore, e non è l’unico. Nel complesso, l’eolico offshore da solo potrebbe aumentare di 45 volte la produzione di elettricità in Africa.

L’economia blu sostenibile ha anche un ruolo importante da svolgere nell’adattamento al clima. Con l’innalzamento del livello del mare su gran parte delle coste africane più rapido rispetto alla media globale, il ripristino e la conservazione dell’ambiente marino possono costruire la resilienza naturale, apportando al contempo benefici ai sistemi alimentari, alla biodiversità e ad altri settori come il turismo.

Ma, per rendere l’economia blu davvero sostenibile, l’Africa e il Medio Oriente avranno bisogno di circa 70 miliardi di dollari di investimenti annuali da qui al 2030. Per raggiungere questo obiettivo, i governi dovrebbero sfruttare meccanismi finanziari innovativi per portare più capitale nell’economia blu e far avanzare progetti sostenibili e scalabili. Fortunatamente, la domanda di tali soluzioni è in crescita e oltre l’80 per cento dei paesi africani ha già inserito l’economia blu nei propri piani di sviluppo nazionali o nelle proprie strategie climatiche.

I responsabili delle decisioni in molti mercati stanno iniziando a considerare l’oceano come un bene strategico che deve essere protetto e gestito in modo sostenibile. Ma, se soluzioni come gli strumenti di debito blu hanno un grande potenziale, molti emittenti non hanno ancora sfruttato l’opportunità offerta dal mercato del debito sostenibile. Un maggiore utilizzo dei blue bond, dei prestiti legati alla sostenibilità e dei social bond potrebbe convogliare i capitali dove sono più necessari.

Allo stesso modo, le conversioni del debito per la natura – spesso definite “debt-for-climate swap”, in cui i finanziamenti o gli sgravi del debito sono esplicitamente destinati a progetti sostenibili – rappresentano opzioni interessanti per gli emittenti sovrani, a seconda delle loro caratteristiche finanziarie.

Mercato in crescita

Tali transazioni possono ridurre i pagamenti del servizio del debito e liberare capitale per sostenere gli obiettivi di sostenibilità di un Paese. Per esempio, l’anno scorso Standard Chartered (dove ricopro il ruolo di Chief Sustainability Officer) ha collaborato con il governo delle Bahamas, The Nature Conservancy e la Banca Interamericana di Sviluppo (Idb) per lanciare un’innovativa conversione del debito a favore della natura e del clima.

Il progetto dovrebbe generare 124 milioni di dollari per la conservazione dell’ambiente marino, dimostrando che questa classe di attività si sta sviluppando rapidamente – e con un significativo potenziale di scalabilità.

Inoltre, gli sforzi per sviluppare strategie e pratiche sostenibili di economia blu sono sempre più sostenuti da riforme normative, programmi di pianificazione dello spazio marino e modelli di cooperazione regionale come l’iniziativa Great Blue Wall dell’Unione internazionale per la conservazione della natura. Queste iniziative stanno gettando le basi per un’ondata di progetti investibili sostenuti da beni reali, proprietà locale e ritorni misurabili.

Lo slancio continuerà a crescere quest’anno. A giugno, il Forum sull’economia e la finanza blu e la Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani offrono l’opportunità di presentare progetti finanziabili agli investitori globali e di accelerare la crescita dell’economia blu sostenibile africana. I rischi – che vanno dalle strozzature normative all’insufficiente capacità di sviluppare progetti – sono gestibili con i giusti partenariati.

Rendere sostenibile l’economia blu dell’Africa non è più un’idea da verificare. La nostra ultima ricerca, “Harnessing Africa’s Blue Economy”, dimostra che si tratta di un mercato investibile in crescita, che banche, gestori patrimoniali e governi non possono permettersi di ignorare.

Marisa Drew è Chief Sustainability Officer di Standard Chartered

©Project Syndicate, 2025

© Riproduzione riservata