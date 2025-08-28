La sicurezza umana – definita per la prima volta nel fondamentale Rapporto sullo sviluppo umano del 1994 del programma delle Nazioni unite per lo sviluppo – è un quadro innovativo post Guerra fredda che si concentra sugli individui, in contrapposizione agli stati nazionali. Da allora ha portato a una maggiore enfasi sulla protezione delle persone dalla fame, dalle malattie, dalla repressione e dai conflitti che influenzano negativamente i risultati sanitari, aggravano l’insicurezza alimentare e interrompono l’accesso all’acqua potabile

Il 17 agosto, il programma delle Nazioni unite per lo Sviluppo ha pubblicato il rapporto Advancing Human Security for a Resilient and Prosperous Africa (per il quale ho scritto un articolo di fondo). La sicurezza umana – definita per la prima volta nel fondamentale Rapporto sullo sviluppo umano del 1994 del programma delle Nazioni unite per lo sviluppo – è un quadro innovativo post Guerra fredda che si concentra sugli individui, in contrapposizione agli stati nazionali. Da allora ha portato a una maggiore enfasi sulla protezione delle persone dalla fame, dalle malattie, dalla repressione e dai conflitti che influenzano negativamente i risultati sanitari, aggravano l’insicurezza alimentare e interrompono l’accesso all’acqua potabile.

Sicurezza umana

Il concetto si è rapidamente diffuso in Africa, in parte perché il rapporto iniziale del programma delle Nazioni unite per lo sviluppo (Pnud) è stato completato poche settimane prima che il genocidio ruandese causasse 800.000 vittime nel 1994, uno dei peggiori fallimenti della sicurezza umana nella storia recente. La coincidenza temporale ha contribuito a focalizzare l’attenzione sulla necessità di proteggere gli individui in difficoltà, mentre la pletora di stati deboli e vulnerabili in Africa ha sottolineato l’urgente necessità di costruire un’efficace architettura continentale per la sicurezza umana.

All’Assemblea generale delle Nazioni unite del 2012, tutti i governi africani si sono impegnati a sostenere i principi della sicurezza umana. Tuttavia, nonostante la sua importanza per lo sviluppo socioeconomico e la gestione delle crisi, questa prospettiva si è affievolita negli ultimi anni.

Oggi i paesi africani lottano per affrontare i principali fattori di migrazione all’interno e all’esterno del continente – tra cui il cambiamento climatico, le malattie infettive e il crescente divario digitale – in un contesto di arretramento democratico e di frattura dell’ordine globale. Farebbero bene a ricordare che le sfide complesse richiedono una prospettiva di sicurezza umana, fondata sulle esperienze e sui valori africani.

Anche se raramente riconosciuto, gli studiosi e gli operatori africani hanno svolto un ruolo cruciale nella promozione della sicurezza umana come strumento per migliorare la governance, promuovere l’integrazione regionale e perseguire politiche di sviluppo efficaci.

In realtà, gli sforzi per sviluppare un quadro africano di sicurezza umana sono precedenti al rapporto del Pnud del 1994. Nel 1990, sotto la guida del tecnocrate nigeriano Adebayo Adedeji, la Commissione economica per l’Africa delle Nazioni unite ha redatto e adottato la Carta africana per la partecipazione popolare allo sviluppo e alla trasformazione, che avanzava un paradigma di sviluppo radicato nella partecipazione dei cittadini a iniziative popolari e autosufficienti.

Francis Deng

Nel 1996, il diplomatico sudanese Francis Deng, allora rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni unite per gli sfollati interni, sviluppò il concetto di «sovranità come responsabilità», che spostava l’attenzione dalla sicurezza degli stati alla protezione delle persone. Deng ha cercato di rendere operativa la sua idea attraverso i suoi ruoli alle Nazioni unite (in seguito è stato consigliere speciale per la prevenzione del genocidio), spesso convincendo i governi africani e di altri paesi a proteggere le popolazioni a rischio e a gestire la diversità in modo più efficace.

Deng riconosceva i pericoli della sovranità assoluta, sostenendo che i governi dovrebbero consentire l’assistenza umanitaria internazionale accanto agli sforzi nazionali per aiutare le popolazioni in difficoltà. Riteneva inoltre che le opinioni delle popolazioni locali fossero importanti quanto quelle dei governi nazionali e dei potenti signori della guerra nel determinare la sovranità durante i conflitti armati.

Inoltre, Deng distingueva tra il comunitarismo, che in molte parti dell’Africa consente a parenti e anziani di intervenire senza invito nelle dispute interne, e la prospettiva di un intervento straniero negli stati africani deboli, che mette a rischio la sovranità del continente.

Il lavoro della Oua

Anche il premio Nobel per la pace Nelson Mandela, primo presidente del Sudafrica dopo l’apartheid, si è opposto alla sovranità assoluta. Nel 1998, al vertice dell’Organizzazione dell’unità africana (Oua), ha avvertito i suoi colleghi leader che «non possiamo abusare del concetto di sovranità nazionale per negare al resto del continente il diritto e il dovere di intervenire quando, dietro quei confini sovrani, la gente viene massacrata per proteggere la tirannia».

Il diplomatico tanzaniano Salim Ahmed Salim, durante il suo mandato come segretario generale dell’Oua tra il 1989 e il 2001, ha notoriamente invitato il continente a trascendere la visione tradizionale della sovranità sostenendo che «ogni africano è custode di suo fratello». Per gestire i conflitti in modo più efficace e prevenire gli interventi neocoloniali, Salim ha incoraggiato i politici africani a riformulare il principio di non interferenza in modo che riflettesse meglio i valori di parentela e solidarietà del continente.

Di conseguenza, l’atto costitutivo dell’Unione africana (Ua), firmato nel 2000, si discostava radicalmente dalla rigida insistenza della Carta dell’Oua sulla non ingerenza. Come ha affermato Alpha Oumar Konaré, primo presidente della Commissione dell’Ua, il nuovo organismo è passato «dal non intervento alla non indifferenza», consentendogli di intervenire in caso di gravi violazioni dei diritti umani e di cambi di governo incostituzionali.

Simili cambiamenti si stavano verificando a livello globale, spesso sotto la spinta dei leader africani. L’“Agenda per la pace” del 1992 del segretario generale delle Nazioni unite, Boutros Boutros-Ghali, che definiva un quadro di riferimento post Guerra fredda per la costruzione della pace, dichiarava che «il tempo della sovranità assoluta ed esclusiva è passato; la sua teoria non ha mai trovato riscontro nella realtà». Il suo successore, Kofi A. Annan, ha pubblicato un rapporto del 2005, In larger Freedom, in cui si afferma che la sicurezza umana comprende la «libertà dalla paura» e la «libertà dal bisogno».

Questi cambiamenti normativi hanno dato il via a tre decenni di democratizzazione in Africa, anche se di qualità diversa. Poiché i colpi di stato militari, il mancato rispetto dei limiti di mandato presidenziale e le pratiche elettorali fraudolente erodono alcune di queste conquiste, la ripresa della sicurezza umana è diventata una priorità urgente. È l’unico modo per rimettere in moto lo sviluppo del continente.

Adekeye Adebajo, professore e ricercatore senior presso il Centre for the Advancement of Scholarship dell’università di Pretoria, ha partecipato alle missioni Onu in Sudafrica, Sahara occidentale e Iraq. È autore di The Splendid Tapestry of African Life: Essays on a Resilient Continent, its Diaspora, and the World (Routledge, 2025) e Global Africa: Profiles in Courage, Creativity, and Cruelty (Routledge, 2024). È anche il curatore di The Black Atlantic's Triple Burden: Slavery, Colonialism, and Reparations (Manchester University Press, 2025).

Copyright: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org

© Riproduzione riservata