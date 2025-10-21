Al-Hajajreh: «Il piano Trump? Vogliono una Palestina fatta di burattini»

Parla l’attivista Reem Al-Hajajreh, che con il suo gruppo Women of the Sun nel 2024 è stata candidata al Nobel per la pace. «È importante che ci sia un'unità nazionale palestinese. Quando si riconosce la legittimità di un popolo intero, devi riconoscerne tutte le componenti, anche se questo non piace»

Da quando ha fondato l’organizzazione di donne palestinesi Women of the Sun nel 2021, Reem Al-Hajajreh si batte per la resistenza pacifica all’occupazione israeliana in Palestina e per il dialogo tra i due popoli. Insieme all’Ong israeliana Women Wage Peace, con cui lavora da tempo, il suo gruppo è stato nominato tra i candidati al premio Nobel per la Pace nel 2024. Al-Hajajreh parla con Domani dopo la masterclass “Seminare la pace”, nell’ambito del festival Alice nella città, che si sta svolgen