Sul tavolo Iran-Israele, ma anche i dazi e l’Ucraina, la cui sessione dedicata vedrà la partecipazione allargata anche a Zelensky. Il presidente americano rappresenta la variabile impazzita. Le aspettative non sono certo le più rosee: in un contesto del genere, anche solo un vertice il più normale possibile potrebbe essere la migliore delle vittorie

L’ultima volta in Canada un’immagine era entrata nella memoria collettiva. I leader del mondo, Angela Merkel in prima fila, in piedi e quasi supplicante di fronte a un Donald Trump seduto, a braccia incrociate, con un sorriso beffardo. Sette anni dopo quel G7 il mondo è cambiato così tanto che sembra essere tornato al punto di partenza.

C’è ancora Trump, anzi di nuovo: al suo primo vero vertice internazionale dopo la rielezione, è ancora lo spauracchio principale. Nel 2018 Emmanuel Macron, l’unico altro leader ancora “superstite”, aveva definito la riunione un “G6+1”, e l’atmosfera che si respirerà in Alberta, a Kananaskis, non sembra troppo diversa. Ad esempio, non ci si aspetta un comunicato unico finale: più probabili diverse dichiarazioni tematiche, oltre a un resoconto delle discussioni prodotto dalla presidenza canadese.

Sette anni fa, uno dei nodi fu proprio il sostegno statunitense alla dichiarazione ritirato da Trump dopo aver già lasciato, in anticipo, il vertice. Ci si aspetta di vedere discussioni “franche”: un modo diplomatico per dire che la strada è in salita. Tante sono, inoltre, le facce nuove, anche solo rispetto al vertice di Borgo Egnazia di un anno fa: solo Meloni, Macron e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sono ancora in sella.

Tra i temi all’ordine del giorno, soprattutto due discussioni dovrebbero rivelarsi particolarmente difficili, con la crisi in Medio Oriente tra Israele e Iran a complicare ulteriormente il quadro.

Sul versante economico, protagonista sarà ovviamente la questione dei dazi statunitensi. Trump e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, guideranno la discussione sulle prospettive economiche globali, mentre a von der Leyen, sarà affidata la sessione sulla sicurezza e la crescita economica.

L’incontro in Canada sarà la prima vera occasione per i vertici Ue (presente anche il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa) di incontrare il presidente statunitense, se si esclude il brevissimo scambio in occasione dei funerali di Papa Francesco. Nessuno si aspetta una soluzione alle negoziazioni Ue-Usa a stretto giro, e infatti sta prendendo quota l’ipotesi di rinviare la scadenza fissata dagli Stati Uniti al 9 luglio.

Ma un possibile incontro bilaterale – per ora non in programma – potrebbe contribuire a distendere la situazione e a creare spazio per i negoziati.

A conclusione dell’ultima giornata, la premier italiana, Giorgia Meloni, guiderà la discussione sulla sicurezza delle comunità, «per dare continuità al lavoro avviato con la presidenza italiana del G7», spiegano fonti diplomatiche. Sul versante geopolitico il pomo della discordia dovrebbe essere rappresentato dall’Ucraina. La sessione dedicata – coordinata dal premier britannico, Keir Starmer – vedrà la partecipazione allargata anche al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e al segretario generale della Nato, Mark Rutte.

Pochi giorni fa la Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia che comprende la riduzione del price cap sul petrolio russo da 60 a 45 dollari al barile. L’esecutivo europeo afferma di voler coordinare le nuove sanzioni con gli Stati Uniti e con il G7, ma la già difficile discussione potrebbe essere complicata dalla nuova escalation in Medio Oriente e dal conseguente aumento dei prezzi del petrolio trainato dall’incertezza.

L’idea per facilitare le trattative è quella di proporre un approccio “olistico”: rafforzare il sostegno all’Ucraina per indebolire l’asse tra Mosca e Teheran, di cui preoccupano anche il programma missilistico e il supporto alla Russia, anche attraverso la fornitura di droni.

Tutto ciò ribadendo, durante la sessione sul Medio Oriente – coordinata da Emmanuel Macron – la posizione europea per cui l’Iran non deve dotarsi di armi nucleari. Spazio, infine, anche per un focus sul quadrante Indo-Pacifico, affidato a un altro volto nuovo, il premier giapponese Shigeru Ishiba. Le aspettative, insomma, non sono certo le più rosee: in un contesto del genere, anche solo un vertice il più normale possibile potrebbe essere la migliore delle vittorie.

