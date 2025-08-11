Con l’avvicinarsi della data dell’incontro tra Trump e Putin, nella pubblicistica dei rispettivi paesi aumentano le analisi e le previsioni sull’esito politico con una domanda in comune: chi pagherà alla fine il prezzo di un cessate il fuoco?
Negoziati in Alaska, l’obiettivo di Putin è mandare in tilt Zelensky
11 agosto 2025 • 20:27Aggiornato, 11 agosto 2025 • 20:37
