Con l’avvicinarsi della data dell’incontro tra Trump e Putin, nella pubblicistica dei rispettivi paesi aumentano le analisi e le previsioni sull’esito politico con una domanda in comune: chi pagherà alla fine il prezzo di un cessate il fuoco?

Nell’incontro di ferragosto tra il presidente statunitense Donald Trump e quello russo, Vladimir Putin, a rischiare di più è il terzo presidente: quello ucraino. Se già è evidente che il prezzo più alto della guerra di aggressione russa è stato finora pagato dall’aggredito, qualora anche un accordo sia al ribasso per Kiev, Volodymyr Zelensky ne subirà lo scotto: sarà attaccato politicamente dai suoi antagonisti politici, passerà alla storia come il presidente tradito da una parte del mondo occidentale e sconfitto da Putin. E non trascorrerebbe notti tranquille: non è affatto da escludere che qualcuno possa attentare alla sua vita. Si può già dire che Putin abbia scommesso su questo piano – mettere nell’angolo Zelensky – anche se tra qualche giorno sapremo se potrà fare affidamento sull’imprevedibile Trump per la sua attuazione.

Con l’avvicinarsi della data dell’incontro tra Trump e Putin, nella pubblicistica dei rispettivi paesi aumentano le analisi e le previsioni sull’esito politico con una domanda in comune: chi pagherà alla fine il prezzo di un cessate il fuoco? In primo luogo, seppur in misura diversa, Mosca e Washington hanno fatto un notevole passo in avanti nei rapporti bilaterali e, indipendentemente da come si concluderà il colloquio, ci si aspetta una dichiarazione che possa essere presentata come una vittoria, seppur contestualizzata a questa fase del conflitto, alle proprie opinioni pubbliche.

In secondo luogo, vi è una tendenza generale da parte di alcuni think tank russi a sottolineare che il colloquio in Alaska rappresenta meramente l’inizio di un «percorso di pace» (mirnyj trek) con compromessi e concessioni, che costituirà la base per una tregua duratura.

Sarebbe, quindi, prematuro attribuire a questo evento un significato più ampio come la stesura di un accordo definitivo che richiederebbe un passaggio formale con il presidente Zelensky in un secondo tempo. Gran parte dei quotidiani russi online, riprendendo le osservazioni di Bloomberg e The Guardian, parlano anche del tema degli scambi territoriali, prendendo spunto dal luogo simbolico dell’incontro – l’Alaska – che ricorda la vendita “amichevole” di questo territorio da parte dei russi agli Stati Uniti nel 1867. Questa scelta costituirebbe, quindi, un chiaro messaggio all’Ucraina: «Le controversie territoriali possono essere risolte attraverso concessioni reciproche, seppur dolorose».

E proprio questo simbolismo territoriale con l’Alaska, induce gli esperti a evidenziare quali potrebbero essere le potenziali concessioni, più tattiche che strategiche, da parte del capo del Cremlino. Nello specifico, si tratterebbe della rinuncia della conquista di Odessa e di altre zone al di fuori del Donbas e della direttrice Kherson-Zaporizhzija, garantendo formalmente l’attuale linea di demarcazione, di un “ammorbidimento” delle garanzie legali sull’adesione dell’Ucraina alla Nato e/o della ripresa delle forniture energetiche russe ai paesi dell’Ue con in cambio la revoca delle sanzioni.

Al di là di quelli che possono essere i dettagli discussi il prossimo 15 agosto sul “caso ucraino” da Trump e Putin, vi è una sostanziale condivisione degli intellettuali russi nel ritenere che la riorganizzazione della linea del fronte non sia sufficiente per risolvere le contraddizioni alla base dell’invasione russa.

Posto che è plausibile ritenere che i due capi di stato si confronteranno anche su altri dossier politici (e commerciali) quali la situazione in Medio Oriente e la situazione nell’Artico, anche in Russia c’è chi sostiene che un eventuale accordo servirebbe come una temporanea pausa tattica per il Cremlino mentre il conflitto «coverebbe sotto la cenere» con il rischio di una nuova escalation.

In sostanza, la strategia di Putin prevedrebbe una configurazione congelata del conflitto per consolidare i suoi guadagni strategici, consentirebbe a Trump di concentrarsi nella “guerra dei dazi” e sul contenimento commerciale cinese oltre a logorare politicamente i leader europei rispetto all’accerchiamento e isolamento politico che la Russia sta attuando anche grazie alla politica estera di Washington.

È possibile che tutte le considerazioni sinora riportate, che rispecchiano la prospettiva analitica di alcuni esperti russi, servano solo come un mero esercizio intellettuale in questi giorni di fervente attesa mentre lo scenario che si prospetterà, a partire dal prossimo fine settimana, sarà completamente diverso.

Tuttavia, queste riflessioni evidenziano una visione del conflitto che è in sintonia con le affermazioni del presidente ucraino relative al fatto che «le concessioni non convinceranno la Russia a porre fine alla guerra», aggiungendo che «i russi stanno cercando di ingannare l’America e Kyiv non lo permetterà».

