In Francia sono presenti oltre 70 delegazioni da tutto il mondo, per l’Italia c’è il ministro degli Esteri Tajani. Non si parla di pace ma di sostegno energetico e nuovi aiuti verso Kiev

Dopo le conferenze di Lugano, Varsavia e Berlino che si sono tenute lungo questi quasi dieci mesi di guerra in Ucraina, a Parigi si è tenuto un altro incontro di respiro internazionale al quale hanno partecipato 70 delegazioni internazionali provenienti da tutto il mondo e che vede la partecipazione anche del Segretario generale delle Nazioni unite Antonio Guterres.

La pace mancata

Il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto al centro congressi del ministero degli Affari esteri i suoi ospiti e ha dettato la linea di una conferenza che ha l’obiettivo di essere «concreta» non soltanto per organizzare la resistenza ucraina e garantire un flusso costante di denaro e aiuti militari verso Kiev ma anche per battere cassa e affidare alle imprese francesi la ricostruzione del paese una volta raggiunta la pace, che rimane la grande assente dell’incontro.

Macron è stato tra i leader europei che più si è speso nelle prime settimane della guerra per cercare una mediazione chiamando in prima persona i presidenti Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, ma negli ultimi mesi il suo apporto, che in ogni caso si è rivelato inconcludente, è venuto meno. E così, alla conferenza di Parigi, Macron si è limitato a dire che i dieci punti per arrivare alla pace presentati al G20 di Bali dal presidenze ucraino Zelensky sono «un’ottima base su cui costruiremo insieme». Dal Cremlino il portavoce Dmitry Peskov ha invece detto che il percorso verso la pace dettato da Kiev è la strada giusta per continuare le ostilità. Peskov ha anche escluso categoricamente il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino entro la fine del 2022. Ma sull’andamento della guerra il presidente Putin non vuole riferire, a tal punto che ha deciso di annullare la consueta conferenza stampa di fine anno per evitare le domande dei giornalisti.

Per il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani la possibilità di una pace verte sull’entrata in campo del leader cinese Xi Jinping. «Ci auguriamo che Xi spinga Putin a ritirare le sue truppe dall’Ucraina e a far cessare il fuoco. È l’unica possibilità che ha la Russia se vuole arrivare alla pace», ha detto al suo arrivo alla conferenza internazionale sull’Ucraina.

Gli aiuti energetici

Ora è importante pensare all’inverno e la Francia – ha detto Macron – garantirà un ulteriore sostegno di oltre 76 milioni a Kiev per dotare la popolazione elettricità e ed energia per l’inverno, dopo che l’esercito di Mosca ha attaccato parte delle infrastrutture energetiche del paese.

«La Russia, le cui debolezze militari sono venute alla luce, ha optato per una strategia cinica volta a distruggere le infrastrutture civili per mettere in ginocchio l’Ucraina», ha detto in apertura della a Parigi il capo dell’Eliseo. «Questi attacchi, che la Russia ammette apertamente, hanno solo lo scopo di minare la resistenza del popolo ucraino, costituiscono crimini di guerra». Crimini che «non rimarranno impuniti».

Le richieste di Zelensky

Attraverso un video messaggio anche il presidente ucraino è intervenuto alla conferenza ponendo l’attenzione sui continui black out che colpiscono la popolazione. «Ogni giorno i nostri ingegneri devono disconnettere milioni di ucraini per le riparazioni. Attualmente sono 12 milioni. E ogni giorno ci aspettiamo nuovi attacchi russi. Ecco perché i generatori sono diventati importanti quanto le armature per proteggere la popolazione», ha detto.

© Riproduzione riservata