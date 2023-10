La struttura è stata evacuata in via precauzionale, in attesa che la polizia esegua tutte le verifiche. L’allarme è scattato dopo un messaggio scritto

«Il Louvre ha ricevuto un messaggio scritto che segnalava un rischio per il museo e i suoi visitatori. Abbiamo scelto di evacuarlo e chiuderlo per la giornata, mentre effettuiamo i controlli essenziali». Poche righe pubblicate in un comunicato della direzione del museo del Louvre di Parigi, tra i più visitati al mondo, dopo aver ricevuto un allarme bomba.

I visitatori presenti sul posto sono stati evacuati tutti quanti, nonostante i momenti di panico.

Nella giornata di ieri, in Francia, un uomo ha ucciso in un attentato fondamentalista un professore di un liceo ad Arras, mentre un secondo attacco è stato sventato dalle forze dell’ordine in un altro liceo. In serata le autorità hanno innalzato il livello di allerta terroristica. A influire è la guerra tra Hamas e Israele iniziata lo scorso 7 ottobre.

