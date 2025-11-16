stati uniti

Allarme rosso: anche l’economia dice no all’agenda di Trump

Luca Ciarrocca
16 novembre 2025 • 19:23

Un consigliere di Trump confida: «Alla fine, le elezioni di midterm del 2026 saranno decise dal successo economico dell’amministrazione e, soprattutto, dalla percezione di quel successo». Per ora, quella percezione è grigio-scura tendente al nero

L’illusione che l’economia americana possa attraversare indenne l’agenda politica trumpiana si schianta contro la realtà. Indicatori macro e umore in Usa convergono su un verdetto: pollice verso. Donald Trump governa come se l’economia reale fosse qualcosa da bullizzare, non un sistema complesso da gestire con cura. Il pendolo elettorale ha già cominciato a muoversi nella direzione opposta e il movimento può accentuarsi. È inutile spiegare che una politica “funziona” se, nel frattempo, un caffè

Per continuare a leggere questo articolo

Luca Ciarrocca

Luca Ciarrocca, giornalista e scrittore, romano di famiglia abruzzese, ha vissuto per molti anni a New York, dove è stato corrispondente di importanti testate. Tra i pionieri dell'informazione attraverso la rete, ha fondato nel 1999 il primo sito indipendente di economia e finanza in Italia. È autore di vari libri di geopolitica e macroeconomia tra cui I padroni del mondo (Chiarelettere, 2013) e L’affaire Soros (Chiarelettere, 2019). Ha pubblicato anche America AddioIntervista sulla CinaRimetti a noi i nostri debiti e Investire in tempo di guerra. Per la sua attività gli sono stati assegnati i premi giornalistici Premiolino e Amerigo. L'ultimo libro è Terza Guerra mondiale (Chiarelettere)