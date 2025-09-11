Secondo quanto riporta la procura di Tripoli, nel suo ultimo blitz contro una cellula armata, uno degli arrestati ha confessato di aver fatto parte di un’unità guidata da un leader dell’Isis a Derna, i cui membri sarebbero stati reclutati dallo stesso Almasri

Non solo violenze, crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Nel curriculum del torturatore libico Osama Njeem Almasri si aggiungono adesso anche accuse di aver reclutato terroristi per conto di un leader dello Stato islamico a Derna. Una notizia che arriva dalla confessione di un uomo arrestato nell’ultima operazione della procura militare di Tripoli. Secondo quanto riportato dalla stessa procura, le forze speciali del ministero dell’Interno libico hanno sventato l'attività di una cellula armata all'interno di un edificio nella zona di Hay al-Andalus a Tripoli.

Durante l’operazione c’è stato anche uno scontro a fuoco. Tre membri del gruppo armato sono stati uccisi, altri due sono stati arrestati e un terzo è rimasto ferito. Nel blitz sono stati uccisi anche due agenti del ministero dell’Interno e Mohammed Al-Farjani, un membro delle Rada, la milizia di Almasri antagonista del governo di Tripoli. Nell’edificio, infatti, sarebbero sono state trovate armi ed esplosivi, che secondo gli inquirenti erano destinati a «compiere atti ostili contro le forze governative e i funzionari residenti nella zona».

La cellula armata era composta da detenuti ed ex detenuti. Secondo quanto riporta la procura, uno di loro – e qui entra in gioco il torturatore libico – ha confessato di far parte di un’unità guidata da A. K., un leader dell’Isis a Derna (nella Libia orientale), i cui membri sarebbero stati reclutati proprio da Osama Njeem Almasri, l’ex capo della polizia giudiziaria di Tripoli arrestato e poi liberato dalle autorità italiane nonostante il mandato di cattura della Corte penale internazionale.

Queste nuove accuse non stupiscono visto che Almasri è imputato anche per traffico di esseri umani. E secondo fonti di sicurezza libiche di Tripoli sta anche reclutando i migranti del centro di detenzione di Mitiga – da lui gestito – per la sua milizia.

Accerchiamento

Il ministero dell’Interno del Governo di unità nazionale libico, guidato dal premier Abdel Hamid Dbeibeh, ha invitato i residenti Hay al-Andalu a segnalare eventuali abitazioni sospette legate alla rete che fa capo ad Almasri. L’operazione fa parte dell’offensiva lanciata da qualche settimana da parte del governo di Tripoli contro le Rada, che detengono il controllo di un quarto della capitale libica oltre che del nodo strategico dell’aeroporto internazionale di Mitiga.

