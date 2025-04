Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è noto per il rispetto della scienza e della storia. Dalla promozione di trattamenti non provati per la Covid19 all’insistenza sul fatto che qualsiasi discussione su elementi vergognosi del passato americano è “divisiva”, preferisce manipolarli per fini politici. Ci si chiede se si renda conto, quando parla con nostalgia della “grandezza” storica dell’America, che di solito si riferisce a tempi in cui gli Stati Uniti erano geopoliticamente deboli.

Errori storici

L’appello di Trump alla Dottrina Monroe ne è un esempio. Quando nel 1823 il presidente James Monroe affermò che l’emisfero occidentale era di esclusiva competenza degli Stati Uniti, l’America era ben lontana dall’affermarsi come potenza globale. Anche se da allora è stata usata per razionalizzare l’intervento e l’imperialismo degli Stati Uniti, la visione originale di Monroe era incentrata sul tenere a bada il colonialismo europeo. Di certo non giustificherebbe l’ambizione di Trump di affermare la sovranità degli Stati Uniti sul Canada, sulla Groenlandia e sul Canale di Panama, mentre il suo impegno in sfere di interesse geopolitico legittima di fatto gli sforzi di altre potenze – Israele e Turchia in Siria, Russia in Ucraina – per impadronirsi di territori con la forza.

Allo stesso modo, Trump giustifica il suo abbraccio nei confronti di tariffe elevate sottolineando che erano una caratteristica della Gilded Age, quando la rapida industrializzazione alimentava la prosperità negli Stati Uniti. Ma, ancora una volta, si riferisce a un periodo – tra la fine degli anni Settanta dell’Ottocento e l’inizio del Novecento – in cui il peso globale dell’America era relativamente modesto. Sebbene gli Stati Uniti fossero già una potenza economica in ascesa, non erano ancora “al massimo della ricchezza”. Il Pil pro capite corretto per l’inflazione è oggi circa sei volte superiore a quello del 1890, che fu anche un periodo di massima disuguaglianza economica.

Inoltre, dopo che le tariffe McKinley del 1890 – dal nome del loro architetto, l’allora rappresentante repubblicano William McKinley – aumentarono i dazi medi su tutte le importazioni dal 38 per cento al 49,5 per cento, il partito fu sonoramente sconfitto nelle elezioni di midterm di quell’anno, in una delle più grandi oscillazioni partitiche della storia degli Stati Uniti. Le tariffe contribuirono indirettamente anche al panico del 1890 e del 1893, che all’epoca rappresentò la peggiore recessione economica mai sperimentata dagli Stati Uniti.

Invocando l’epoca precedente al 1913, quando fu introdotta l’imposta federale sul reddito, Trump ha anche ventilato l’idea di utilizzare le tariffe per finanziare l’intero bilancio del governo statunitense. Ciò riflette non solo un grossolano fraintendimento del funzionamento delle tariffe – il Segretario al Commercio Howard Lutnick dice che equivarrebbe a “far pagare tutti i forestieri”, anche se le tariffe sono pagate dagli importatori – ma anche un totale disprezzo dell’esperienza storica e della realtà matematica.

Le entrate tariffarie non riuscivano a coprire le spese del governo degli Stati Uniti all’inizio del 1900, e di certo non possono farlo oggi, indipendentemente dal numero di dipendenti pubblici che il miliardario non eletto Elon Musk e il suo dipartimento per l’Efficienza governativa licenziano, o dal numero di agenzie che sventrano o di programmi che eliminano. Dopo tutto, le voci di bilancio più importanti per l’America sono la Sicurezza Sociale (istituita nel 1935) e Medicare (creata nel 1965), che gli americani non hanno alcun interesse a perdere.

Gli impegni per gli aiuti all’estero, le responsabilità nei confronti della Nato e di altri alleati e gli investimenti nella ricerca scientifica che l’amministrazione Trump critica rappresentano una quota molto minore del bilancio pubblico statunitense.

E, cosa ancora più importante, portano enormi dividendi, sotto forma di influenza, stabilità e prosperità globale degli Stati Uniti. In effetti, la Pax Americana che rifletteva e perpetuava la “grandezza” americana si è sempre basata su un sistema di proiezione economica, militare e culturale ampiamente vantaggioso, ma principalmente egoistico – proprio il sistema che Trump sta distruggendo.

Guerra alla scienza

L’amministrazione Trump ha di fatto dichiarato aperta la stagione di caccia alle istituzioni scientifiche che hanno reso l’America la principale potenza innovativa del mondo. Ha messo sotto scacco le università della Ivy League, ha eliminato il dipartimento della Salute e dei Servizi Umani e ha tagliato i fondi per le istituzioni di ricerca scientifica di fama mondiale, tra cui la National Science Foundation, i National Institutes of Health, il dipartimento dell’Energia e la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Mentre gli Stati Uniti tagliano i fondi per la ricerca e lo sviluppo, la Cina vi sta riversando denaro, avendo investito 52 miliardi di dollari in R&S lo scorso anno, con un aumento del 10 per cento rispetto al 2023.

Inoltre, l’amministrazione Trump sta smantellando i programmi statunitensi di aiuto all’estero, compresa l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), uno dei principali strumenti del soft power statunitense. Trump ha anche ritirato gli Stati Uniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’accordo di Parigi sul clima, mentre ha abbracciato accordi bilaterali coercitivi, come il suo sforzo di controllare la dotazione di minerali critici dell’Ucraina.

Inimicarsi l’Ue

Gli Stati Uniti sembrano desiderosi di trasformare persino l’Europa, il loro partner più vicino, in un nemico, spingendola potenzialmente a perseguire un impegno più profondo con la Cina. Alla luce dei suoi piani di indebitamento per finanziare l’aumento della spesa per la difesa, l’Unione europea potrebbe persino trovarsi a condividere il desiderio della Cina di detronizzare il dollaro come principale valuta di riserva globale. Se il dollaro dovesse crollare, tuttavia, sarà l’amministrazione Trump, non l’Europa o la Cina, a spingerlo. I dazi di Trump stanno già alimentando una crisi di fiducia nel biglietto verde, che si riflette nell’aumento dei rendimenti dei Treasury statunitensi.

Per anni i commentatori si sono preoccupati della cosiddetta Trappola di Tucidide: quando una potenza egemone (gli Stati Uniti) teme uno sfidante in ascesa (la Cina), la guerra diventa inevitabile. Ma Trump ha ribaltato il concetto. Lungi dal combattere per sostenere il sistema che guidano, gli Stati Uniti lo stanno distruggendo con una forza distruttrice. La Cina deve solo sedersi e guardare.

