Con Trump che abbraccia il nuovo nazionalismo economico abbandonando la leadership globale, la Repubblica popolare fa tutte le mosse necessarie per posizionarsi come attore stabile negli affari regionali e globali. Ma la sua retorica di giustizia e multilateralismo è smentita dalle sue politiche coercitive interne e dalle sue manovre aggressive nella regione

È ormai chiaro a tutti che gli Stati Uniti si stanno allontanando dalla posizione di leadership globale. Pur essendo in gran parte dettato da una scelta – guidata dall’amministrazione “America First” di Trump – il ritiro dell’America potrebbe diventare irreversibile. E se il Partito comunista cinese farà la sua parte, la Repubblica popolare assurgerà a nuovo egemone globale.

Il libro bianco della Cina, pubblicato di recente sulla sicurezza nazionale, il primo ad esser mai stato pubblicato, offre uno sguardo ai piani del partito. Riflettendo il «concetto olistico di sicurezza nazionale» di Xi Jinping, il documento formula un approccio ampio e integrato, che comprende i settori politico, economico, militare, tecnologico, culturale e sociale. A differenza dei precedenti libri bianchi incentrati sulla difesa, tale documento stabilisce che la sicurezza politica – nello specifico, la leadership del partito – è il fondamento della stabilità nazionale, essenziale per consentire alla Cina di agire come forza stabilizzatrice in un mondo turbolento. Tale turbolenza, afferma la Cina, può essere attribuita in gran parte alle potenze occidentali – soprattutto agli Usa – che hanno favorito il disordine attraverso il contenimento e l’interferenza. La Cina non ha tutti i torti: anche l’attuale ritiro dell’America dalla leadership globale è stato conflittuale e caotico.

Questo caos inizia con l’amministrazione Trump che abbraccia il nazionalismo economico e continua con Trump che rifiuta decenni di principi di politica estera Usa. La volontà di Trump di far leva sul potere americano per plasmare gli affari globali in base ai suoi capricci è un’altra istigazione all’instabilità, e la sua decisione unilaterale di bombardare i siti nucleari iraniani ne è l’esempio più ovvio.

Il punto è che non solo è improbabile che l’operazione abbia raggiunto i suoi obiettivi, ma mina il soft power degli Stati Uniti e invita ad accusarli di arroganza e ipocrisia. Trump non sembra preoccuparsi di questo, perché convinto che la sicurezza nazionale non dipenda da un’azione di sensibilizzazione globale, bensì dalla deterrenza militare e dai progressi nella sicurezza informatica e dal protezionismo economico esemplificato da tariffe elevate, dagli sforzi per rendere sicure le filiere delle materie prime essenziali e dai limiti all’esportazione di tecnologia avanzata verso la Cina. In realtà, l’amministrazione Trump ha ridotto la diplomazia culturale e ha tagliato gli aiuti allo sviluppo, simboli dell’influenza americana post-Guerra Fredda.

Ciò ha spalancato alla Cina le porte per posizionarsi come attore stabile e sicuro negli affari regionali e globali, come campione del multilateralismo, investitore e difensore del Sud globale.

Più in generale, la Cina sta pubblicizzando l’iniziativa di Xi sulla Global Security Initiative (Gsi), lanciata nel 2022 come alternativa ai quadri di sicurezza guidati dall’Occidente, in grado di sostenere un’ampia cooperazione win-win su «sfide di sicurezza complesse e intrecciate». Il messaggio ha avuto un’ampia risonanza: secondo il ministero degli Affari esteri cinese, più di 120 Paesi hanno approvato la Gsi.

La Cina sta ulteriormente alimentando il suo soft power attraverso la diffusione culturale – dalla rete degli Istituti Confucio ai recenti dialoghi con l’Unione Africana – e l’impegno economico, inclusi scambi commerciali, prestiti e investimenti. A maggio il paese ha introdotto una linea di credito da 9 miliardi di dollari per l’America Latina e i Caraibi. Più in generale, la Cina ha stanziato enormi quantità di finanziamenti per progetti infrastrutturali ed energetici in tutto il Sud globale, anche attraverso l’ambiziosa Belt and Road Initiative (Bri). La Gsi e la Bri costituiscono i pilastri di ciò che la Cina chiama una «comunità globale di futuro condiviso».

Ma, come per gli Usa, la pretesa della Cina di avere un ruolo di primo piano non è sempre allineata con la realtà. Il suo messaggio è chiaro: la Cina è la potenza giusta, stabile e non egemonica di cui il mondo – soprattutto il Sud globale – ha bisogno. Ma la sua retorica di giustizia e multilateralismo è smentita dalle sue politiche interne coercitive e dalle sue manovre regionali aggressive, come la militarizzazione del Mar Cinese Meridionale. Infatti, pur presentando la sua posizione di sicurezza come interamente difensiva, volta solo a garantire la propria sovranità, la Cina ha portato avanti diverse rivendicazioni territoriali con crescente assertività. Per quanto riguarda Taiwan, il partito «non promette di rinunciare all’uso della forza» e «si riserva la possibilità di prendere tutte le misure necessarie» per «riunificare» la Cina.

Gli Stati Uniti e la Cina hanno idee molto diverse su cosa significhi sostenere la stabilità globale. Per gli Usa l’obiettivo – almeno prima della presidenza Trump – era quello di reprimere o scoraggiare le minacce a un ordine basato sulle regole, anche attraverso interventi selettivi. Mentre, però, l’America di Trump abbandona questo approccio, la visione della Cina ha guadagnato maggiore appeal. Se intendono rimanere attori decisivi nell’emergente ordine mondiale multipolare, gli Usa dovranno riaffermare i principi di politica estera del dopoguerra su cui è stato fondato l’ordine basato sulle regole che loro stessi hanno contribuito a costruire ma che ora minacciano.

Traduzione di Simona Polverino

Ana Palacio è stata ministra degli Esteri spagnola e vicepresidente senior del Gruppo Banca Mondiale

©Project Syndicate, 2025

© Riproduzione riservata