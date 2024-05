Spagna, Irlanda e Norvegia - come annunciato nei giorni scorsi - riconosceranno oggi formalmente lo Stato di Palestina. Una decisione - hanno ricordato i media in Israele - condannata dallo stato ebraico come «un premio» per Hamas in più di sette mesi di guerra e una mossa «unilaterale».

I media arabi oggi sottolineano il ruolo storico della Norvegia e della Spagna nel portare avanti gli sforzi di pace israelo-palestinesi: nel 1991, le due parti si sedettero insieme per la prima volta in una conferenza di pace di Madrid che aprì la strada agli accordi di Oslo del 1993. «Riconoscere lo Stato di Palestina significa giustizia per il popolo palestinese» ha detto ieri a Bruxelles il ministro degli Esteri spagnolo Jose Manuel Albares. È anche «la migliore garanzia di sicurezza per Israele e assolutamente essenziale per raggiungere la pace nella regione», ha affermato insieme ai suoi colleghi irlandesi e norvegesi.