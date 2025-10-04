L’intervista

Corrado: «Io, eurodeputata arrestata. Israele ora rilasci tutti gli altri attivisti»

Youssef Hassan Holgado
04 ottobre 2025 • 07:00

L’europarlamentare Pd Annalisa Corrado racconta l’abbordaggio e il fermo da parte delle autorità israeliane. «Ci hanno interrogati per ore», dice. Sul volo di ritorno? «Alcuni passeggeri ci facevano il dito medio e commenti sprezzanti»

«Il trattamento è stato disumanizzante. Alcuni attivisti sono stati anche trasportati bendati o con le braccia dietro la schiena. Durante gli interrogatori non ci hanno fatto parlare con gli avvocati o con le istituzioni diplomatiche e consolari». A raccontare a Domani l’abbordaggio e il fermo da parte delle autorità israeliane nei confronti della Global Sumud Flotilla è l’europarlamentare del Partito democratico Annalisa Corrado che viaggiava a bordo della nave Karma. Corrado è rientrata in Ita

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.