la tappa a beirut, incontro con drusi e musulmani

L’appello del Libano. «Papa Leone ci difenda dall’assalto israeliano»

Papa Leone XIV a Beirut
Francesco Peloso
01 dicembre 2025 • 19:58

A Beirut il rappresentante sciita chiede al pontefice di intervenire per fermare i raid di Tel Aviv. Il nodo Hezbollah resta sullo sfondo della visita di Prevost, così come il grande problema irrisolto della crisi libanese. Il papa: «L’unità e la pace sono possibili»

Il Libano come paese crogiolo di differenze etniche e religiose capaci di convivere, di costruire un cammino comune nonostante le difficoltà e i conflitti che da anni e ancor più drammaticamente, in tempi recenti, infiammano il Medio Oriente. È lungo questo crinale che si sta sviluppando il viaggio di Leone XIV in Libano: così, nel pomeriggio del primo dicembre, Leone si è recato in piazza dei Martiri a Beirut per un importante incontro ecumenico e interreligioso, dove, per la verità, non sono m

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).