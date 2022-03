Cambiare la politica russa verso l'Ucraina è la chiave per porre fine alla guerra in corso. Questo è un tentativo di aiutare questo cambiamento. Il seguente appello proviene dalla società civile russa. I nomi delle persone all’origine del testo sono noti alla direzione di questo giornale. Se venissero resi pubblici potrebbero essere perseguiti per alto tradimento.

# Ignora Putin. Parla con i russi

L’esercito russo sotto il comando di Vladimir Putin sta conducendo una guerra brutale contro l’Ucraina indipendente. La resistenza dell'esercito ucraino è coraggiosa e tenace. Il sostegno mondiale alla causa ucraina è senza precedenti.

Ma c'è ancora una cosa da fare. Ignorare Putin. Parlare direttamente con i russi.

I russi esitano ancora a protestare contro questa disgraziata guerra. Molti hanno paura delle repressioni. Molti vivono in una bolla informativa e credono alla tossica propaganda di stato.

Ma milioni e milioni di persone nel mondo hanno altri legami personali con la Russia.

Lavoro. Affari. L’amore. Collaborazione scientifica. Arte. La religione. Ogni genere di cose.

E questa è una forza notevole.

Sfrutta queste connessioni.

Salta Putin. Parla direttamente con i russi.

Mandagli un'email.

Mandagli un messaggio.

Mandagli uno sms.

Spiega il tuo dolore. La tua preoccupazione. La tua indignazione.

Devi essere il più personale possibile.

Dai sfogo alle tue emozioni, pur proteggendo la tua riservatezza.

Sii persistente.

Spiega le cose più semplici, se necessario: la Russia è un aggressore; l’Ucraina si sta difendendo.

Spiega le sanzioni. La portata dell'aggressione. Il carattere criminale delle azioni della Russia.

Spiega perché il mondo intero è dalla parte dell'Ucraina.

Perché i cieli sono chiusi.

Perché i legami economici sono stati tagliati.

Ma non tagliare i tuoi legami personali. Usali.

Scrivi all’uomo d'affari con cui commerci. Scrivi ai funzionari statali. Agli uomini di potere. Ai militari. Ai politici di ogni genere. A ogni singolo russo che conosci.

Questa non è propaganda o diplomazia.

È un bisogno urgente e fondamentale di verità, affinché i russi si oppongano alla guerra.

In nome della pace, dobbiamo farlo immediatamente: #SkipPutinTalkToRussians

Diffondi questo messaggio.

Esorta gli altri a farlo.

Diamoci da fare, adesso.

© Riproduzione riservata