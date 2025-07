Dieci missili Patriot per l’Ucraina. Il Pentagono inverte di nuovo la rotta, fa marcia indietro e conferma con una nota ufficiale che invierà nuovi armamenti all’esercito di Zelensky. Il Dipartimento della Difesa americano si è adeguato all’ultima dichiarazione di Trump, secondo cui gli ucraini «devono essere in grado di difendersi». Lo ha sottolineato il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ribadendo però che le altre sospensioni annunciate e revisioni degli invii di armamenti, destinati al resto dei paesi alleati di Washington, rimangono «in vigore».

Le consegne per l’Ucraina potranno riprendere, secondo indiscrezioni riportate da Politico, dopo che i team statunitense e ucraino si incontreranno alla Ukraine Recovery Conference, la conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina giovedì e venerdì a Roma. Oltre a leader Ue e rappresentanti di 500 aziende italiane, sono attesi anche Zelensky e l’inviato speciale statunitense Kellogg.

Confusione americana

Trump ha cambiato di nuovo idea. O, forse, non aveva mai davvero ordinato personalmente lo stop degli aiuti. Almeno, è questo quello che avrebbe riferito il presidente americano all’omologo ucraino, come ha raccontato, con uno scoop, il Wall Street Journal. L’ordine di mettere in pausa gli invii, dovuto al necessario riconteggio dei Patriot e armi di precisione in seguito agli attacchi contro l’Iran, l’ha dato Pete Hegseth, segretario alla Difesa, nonostante fosse stato rassicurato sullo stato di prontezza degli arsenali americani dall’apparato militare. Qualche analista ha visto nella mossa di Hegseth il principio di una tattica negoziale con i russi, il risultato dettato da una diatriba politica interna o, semplicemente, una comoda scusa per abbandonare Kiev al suo destino.

Ma è stata una mossa che ha provocato una levata di scudi, nemmeno troppo sotterranea, al Congresso, non solo tra i democratici, ma anche tra qualche repubblicano. C’è anche un altro forse: è probabile che a giocare a favore di Zelensky sia stata la frustrazione montata al presidente repubblicano dopo il colloquio telefonico avuto con Putin, quello di cui si è ripetutamente detto «molto deluso». Trump lo ha dichiarato di nuovo ieri durante una riunione di governo, quando ha ammesso di pensare «con forza» a emettere nuove sanzioni alla Russia perché Putin dice «un mucchio di cazzate»: ossia, «è sempre gentile, ma alla fine si rivela insignificante».

Se tutto era cominciato con un inaspettato stop degli invii degli armamenti, tutto è continuato con un’altrettanto inaspettata ripartenza e, perfino, un rilancio: secondo Axios, se prima era il cancelliere tedesco Friedrich Merz a chiedere agli americani di vendere alla Germania gli armamenti di cui più hanno bisogno gli ucraini, ora è Washington a fare pressione su Berlino per far cedere a Kiev uno dei sistemi Patriot che è già in dotazione all’esercito tedesco. In ogni caso, la nuova virata della Casa Bianca verrà ripagata dal presidente ucraino: secondo il Financial Times, Zelensky ha promesso a Trump di sostituire Oksana Markarova, l’ambasciatrice ucraina in Usa, troppo vicina ai democratici e troppo poco al team Trump.

Ora che il campo è minato non solo al fronte, ma lungo il percorso negoziale, sono sempre più flebili le voci che fanno ancora appello alla risoluzione diplomatica. Tra queste c’è quella di Ankara, che torna a rilanciarsi come possibile mediatore nello stallo e a riproporre un summit trilaterale tra Trump, Zelensky e Putin. Lo fa per bocca del ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan: «È tempo di pace giusta e duratura. Non ci sono obiezioni da parte degli interessati, Putin incluso, a un vertice tra leader da organizzare a Istanbul».

Irritazioni moscovite

Davanti alle ultime scelte di Washington, il Cremlino rimane inamovibile. A intervenire prima degli altri è stato l’ex presidente Medvedev, oggi secondo nella piramide del potere del Consiglio di sicurezza russo. La scelta di Trump è solo «altalena politica»: va ignorata, ha detto, per continuare a «perseguire gli obiettivi dell’operazione militare speciale». Il viceministro degli Esteri russo Aleksandr Grushko ha rafforzato il concetto: «Dobbiamo prepararci al peggio. Non dobbiamo sperare che alcuni dei loro piani non vengano attuati o non attuati completamente. Ma continuare con calma a garantire la sicurezza e capacità difensiva».

Per il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in questo momento gli americani «non favoriscono in alcun modo una soluzione pacifica del conflitto, ma anzi contribuiscono a prolungarlo». E anche «la linea adottata dagli europei mira chiaramente a incoraggiare la prosecuzione delle ostilità». Ha condannato le sanzioni «illegali» emesse contro la Federazione e riferito che gli Stati Uniti rimangono paese ostile, ma quando le azioni ostili cessano, di solito, «inizia una fase di normalizzazione e ricostruzione delle relazioni bilaterali». I russi comunque «apprezzano gli sforzi personali di Trump e del suo team». A Mosca sembra che comunque pensino al futuro. Con Washington, senza Kiev.

