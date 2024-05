Le cose iniziano a farsi serie per l’'ex presidente degli Stati Uniti. I procuratori e gli avvocati difensori di Donald Trump hanno tenuto le arringhe finali nell'ambito del processo in corso a New York per i pagamenti inviati alla pornoattrice Stormy Daniels durante la campagna elettorale del 2016.

L'udienza si è conclusa attorno alle ore 20: le argomentazioni finali presentate da difesa e accusa segnano l'ultimo passaggio del processo prima del verdetto della giuria, che potrebbe decretare la prima condanna di un presidente nella storia degli Stati Uniti.

Il comizio

Proprio in contemporanea con l'ultima udienza del processo a carico di Trump, l'attore Robert De Niro ha tenuto un comizio pubblico di fronte al tribunale per conto della campagna elettorale del presidente in carica Joe Biden, rivolgendo durissimi attacchi all'ex presidente, che ha definito un clown e un tiranno, e che ha accusato tra l'altro di voler «distruggere il mondo». Il comizio è stato duramente contestato dalla campagna di Trump, che è tornata ad accusare Biden e i Democratici di usare il sistema giudiziario a fini politici.

«Gli abitanti di New York lo tolleravano quando era solo uno sporco immobiliarista imbroglione, (...) ma questo individuo non può guidare il paese. Non funziona, lo sappiamo tutti» ha detto. L’attore ha anche paragonato Trump a Adolf Hitler e Benito Mussolini: «Non voglio spaventarvi. Se Trump tornerà alla Casa Bianca, potrete dire addio alle libertà che date per scontate, alle elezioni... Non se ne andrà mai più», ha sostenuto.

© Riproduzione riservata