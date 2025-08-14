Uno di fronte all’altro, in Alaska, Russia e Stati Uniti sono soprattutto due imperi del mare. Il luogo dell’incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump non potrebbe essere più simbolico. Non solo perché l’Alaska è stata terra russa per circa un secolo – e su questo avrebbero da ridire i nativi del luogo, gli Aleuti o i Koniag Alutiiq, decimati dalle rappresaglie dei grandi mercanti russi, dalle epidemie di vaiolo e dall’assimilazione forzata che arrivò in seguito all’acquisto della penisola da parte degli Stati Uniti (correva l’anno 1867, 7 milioni e 200mila dollari il prezzo pagato).

Ma anche perché, senza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al tavolo, il Cremlino riesce a farsi riconoscere quel ruolo di grande potenza mondiale al quale anela da sempre: uno status che la Russia pretende per sé e che le passate amministrazioni a stelle e strisce sono state molto restie a concederle. Infine, ad aggiungere contenuti ai colloqui, c’è il problema del Mar Glaciale Artico.

Nuove rotte

Non è un mistero che il surriscaldamento del pianeta, con lo scioglimento dei ghiacci artici, stia aprendo a nord importanti possibilità di nuove rotte e di sfruttamento geologico delle risorse. Di questo la Russia si occupa con la massima attenzione da almeno dieci anni. Prima del 2015, c’era un solo documento strategico in merito: una “Dottrina russa del mare” stilata nel 2001. Ad oggi, si contano invece una seconda “Dottrina russa del mare” del 2015, un documento federale sulla politica concernente le operazioni navali del 2017, un secondo documento governativo sullo sviluppo delle attività marittime del 2019 e una terza “Dottrina russa del mare” del 2022 (quest’ultima datata luglio, dunque dopo l’invasione dell’Ucraina).

Quali sono i nodi essenziali da sciogliere? Molti, moltissimi, ma innanzitutto uno: il continuo richiamo russo, per ciò che concerne le sue coste, alle “Zone Economiche Esclusive” e alla “Piattaforma continentale”.

La piattaforma artica

In sostanza, nel primo caso si tratta del controllo – per 200 miglia nautiche – di tutte le risorse economiche pertinenti le coste del paese (biologiche, minerali, del sottosuolo e delle acque sovrastanti).

Nel secondo, quello della “Piattaforma continentale”, dell’estensione di tale controllo a tutta la piattaforma artica che afferisce alle terre russe. Questa possibilità, non solo per la Russia, è esplicitata dall’articolo 76 della Convenzione Onu sul diritto del mare, trattato internazionale del 1982 al quale Mosca ha aderito e Washington, pur riconoscendone le regole tecniche, no.

Il punto essenziale è che la cosiddetta “piattaforma continentale” è sfruttabile in senso esclusivo e sovrano solo se la geologia lo consente, cioè solo se c’è una chiara dimostrazione della struttura geologica della regione in termini di misura (profondità) e analisi del materiale sedimentario.

Il nodo della contesa

Ora, come è intuibile, sia da parte russa che americana vi sono esperti geologi in grado di tirare la coperta verso l’una o l’altra costa. Ma provare con chiarezza ogni parametro è davvero difficile. Se si considera che a largo delle coste dell’Alaska, già le sole “Zone Economiche Esclusive” di Federazione russa e Stati Uniti si toccano, si può comprendere quanto le rispettive rivendicazioni sulle rispettive piattaforme continentali rappresentino un enorme potenziale di disputa.

Per avere un’idea dell’ordine di grandezza del contendere, si tratta di avanzare pretese su milioni di chilometri quadrati di fondale, risorse potenziali stimate dal Bureau of Ocean Energy Management americano (Dipartimento dell’interno) e dall’Ente geologico nazionale degli Stati Uniti in diversi miliardi di barili di petrolio e soprattutto in diverse migliaia di miliardi di metri cubi di gas. Insomma, nella base militare vicino Anchorage, capitale dell’Alaska, Trump e Putin parleranno di Ucraina ma basterà guardare oltre la finestra della stanza per trovare altri argomenti di conversazione.

Anche perché i margini continentali del Mar Glaciale Artico contano, dopo Russia e Usa, due vecchie ossessioni di Trump: Canada e Groenlandia. In Alaska tutto si tiene.

