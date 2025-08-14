Il luogo dell’incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump non potrebbe essere più simbolico: fuori dalle finestre della base di Anchorage c’è un altro grande argomento di cui parlare: il problema del Mar Glaciale Artico conteso
In gara per l’Artico, la contesa dei mari tra Russia e Stati Uniti
14 agosto 2025 • 20:33
