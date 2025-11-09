Atomica, la rincorsa di Xi: gli spintoni trumpiani accelerano il riarmo

true false

Donal Trump ha scelto l’ultimo incontro con Xi Jinping per lanciare la sua ennesima post-verità: «La Cina è molto indietro, ma sarà alla pari entro cinque anni. A causa dei programmi di sperimentazione di altri paesi, ho dato istruzione al dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria. Questo processo inizierà immediatamente», ha annunciato via Truth il tycoon. Come spesso accade con Trump, una parte di verità c’è, ma distorta per giustificare decision