superpotenze nucleari

Atomica, la rincorsa di Xi: gli spintoni trumpiani accelerano il riarmo

Michelangelo Cocco
09 novembre 2025 • 19:00

La minaccia Usa di riprendere i test spinge Pechino a dotarsi di nuove armi. Finora la dottrina cinese le considera solo come risposta a eventuali attacchi  

Donal Trump ha scelto l’ultimo incontro con Xi Jinping per lanciare la sua ennesima post-verità: «La Cina è molto indietro, ma sarà alla pari entro cinque anni. A causa dei programmi di sperimentazione di altri paesi, ho dato istruzione al dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria. Questo processo inizierà immediatamente», ha annunciato via Truth il tycoon. Come spesso accade con Trump, una parte di verità c’è, ma distorta per giustificare decision

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.