Secondo la stampa spagnola una bomba carta è esplosa nell’ambasciata ucraina a Madrid. «La polizia è stata informata intorno alle 13 di un’esplosione all’interno dell'ambasciata ucraina a Madrid. Si è verificata quando uno dei dipendenti dell’ambasciata stava maneggiando una lettera», ha detto la fonte citata.

Il dipendente ha riportato solo lievi ferite e si è recato in ospedale. Sul caso la polizia spagnola ha aperto un’inchiesta e sul luogo si è recata anche la polizia scientifica e il personale specializzato nella disattivazione degli esplosivi.

Nessuna pista è esclusa e il caso viene trattato come un attacco terroristico. Infatti, è stato implementato un cordone di sicurezza attorno alla sede dell’ambasciata che è situata in una zona residenziale vicino alla scuola francese di Madrid.

Il ministro degli Esteri ucraino

«Una busta è arrivata all’ambasciata dell’Ucraina in Spagna. Durante l’ispezione, la busta è esplosa nelle mani di un dipendente che ha riportato lievi ferite e ora è ricoverato in ospedale. Non ci sono minacce alla sua vita. Il resto del personale dell’ambasciata non è rimasto ferito», ha scritto il portavoce del ministero degli Affari esteri ucraino Oleg Nikolenko su Facebook.

Nikolenko ha sottolineato che chiunque sia dietro l’esplosione «non potrà intimidire i diplomatici ucraini o interrompere il lavoro quotidiano per rafforzare l’Ucraina e contrastare l’aggressione russa». Intanto, il Il ministro degli Esteri Dmitro Kuleba ha ordinato di rafforzare urgentemente la sicurezza di tutte le sedi diplomatiche all’estero.

