Che l’attacco all’unica chiesa cattolica presente a Gaza non poteva passare come un semplice “incidente di percorso” nella guerra asimmetrica condotta da Israele contro Hamas e i palestinesi, è stato evidente fin da subito: il tank delle forze armate israeliane che ha aperto il fuoco contro la parrocchia della Sacra Famiglia, uccidendo tre persone e ferendone una decina, ha aperto infatti una crisi diplomatica che ha pochi precedenti tra Santa Sede e Israele.

Tanto che il premier Benjamin Netanyahu si è sentito in dovere di chiamare direttamente papa Leone XIV, per scusarsi dell’accaduto. Nel corso della telefonata, ha riferito il Vaticano, il pontefice «ha rinnovato il suo appello affinché venga ridato slancio all’azione negoziale e si raggiunga un cessate il fuoco e la fine della guerra. Ha espresso nuovamente la sua preoccupazione per la drammatica situazione umanitaria della popolazione a Gaza, il cui prezzo straziante è pagato in modo particolare da bambini, anziani e persone malate».

Infine, il papa «ha ribadito l’urgenza di proteggere i luoghi di culto e soprattutto i fedeli e tutte le persone in Palestina ed Israele».

Nervi scoperti

Niente fronzoli o parole compiacenti, dunque, nella dichiarazione ufficiale, ma le richieste di cessazione del conflitto reiterate più volte dalla Santa Sede e rese più urgenti agli ultimi avvenimenti. D’altro canto, secondo quanto riferito da Reuters, era stato Donald Trump a chiamare Netanyahu per manifestare il proprio disappunto per l’attacco alla chiesa della Sacra famiglia. Così, lo stesso Netanyahu, rilasciava la seguente dichiarazione: «Israele esprime profondo rammarico per il fatto che un proiettile vagante abbia colpito la chiesa della Sacra Famiglia. Ogni vita innocente persa è una tragedia. Condividiamo il dolore delle famiglie e dei fedeli». E nella telefonata ha colto l’occasione per assicurare che «è vicino un accordo sugli ostaggi» e che «i negoziati stanno procedendo».

Insomma, stavolta era stato toccato un nervo scoperto e il premier israeliano è dovuto correre ai ripari. Nelle stesse ore, per altro, veniva concesso al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, accompagnato da Teofilo III, patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme, di entrare a Gaza e raggiungere la chiesa colpita per portare solidarietà e aiuti concreti. «È stato assicurato – informava il patriarcato latino – l’accesso per la consegna di assistenza essenziale non solo alla comunità cristiana ma anche al maggior numero possibile di famiglie. Si tratta di centinaia di tonnellate di scorte alimentari, kit di pronto soccorso e attrezzature mediche urgentemente necessarie. Inoltre, il Patriarcato ha assicurato l’evacuazione di persone ferite nell’attacco verso istituzioni mediche al di fuori di Gaza, dove riceveranno le cure del caso».

Dall’inizio del conflitto, in effetti, la parrocchia ospita alcune centinaia di palestinesi in maggioranza cristiani ma non solo, e fornisce aiuti alla popolazione civile. E forse è proprio questo ruolo di testimonianza viva e concreta di quanto succede a Gaza ad aver infastidito, alla lunga, l’esercito israeliano.

Il papa, da parte sua, ha chiamato anche Pizzaballa proprio mentre quest’ultimo si stava dirigendo a Gaza. «Papa Leone XIV ha chiamato per esprimere la sua vicinanza, il suo affetto, la sua preghiera il suo supporto e anche la sua intenzione di fare tutto il possibile perché si arrivi non solo al cessate il fuoco ma alla fine di questa tragedia», ha detto il cardinale ai media vaticani in un comunicato diffuso nella serata di giovedì.

Inoltre, il patriarcato latino ha espresso una ferma condanna di «questa tragedia e questo attacco a civili innocenti e a un luogo sacro. Tuttavia, questa tragedia non è più grande o più terribile di molte altre che hanno colpito Gaza. Anche molti altri civili innocenti sono stati feriti, sfollati e uccisi. Morte, sofferenza e distruzione sono ovunque». E forse sta proprio qua un altro aspetto del fastidio con cui le autorità israeliane guardano alla presenza cattolica nei luoghi del conflitto, ovvero nel rifiuto di cercare protezione solo per i cristiani e nel farsi carico di tutte le vittime indistintamente.

Ma quale errore

D’altro canto, l’attacco alla chiesa cattolica di Gaza ha rischiato seriamente di far precipitare lo stato delle relazioni fra Santa Sede e Israele, già fortemente danneggiato dalle critiche mosse dal Vaticano e da vari enti cattolici al governo Netanyahu in relazione al conflitto in corso. Per questo Bibi si è affrettato a chiamare Leone XIV.

Che la situazione fosse divenuta seria anche sotto il profilo diplomatico, lo testimoniava la nota del ministero degli Esteri israeliano, nella quale fra le altre cose si affermava: «L’Idf sta esaminando l’incidente, le cui circostanze non sono ancora chiare, i risultati dell’indagine saranno pubblicati in modo trasparente».

Eppure non solo non si trattava del primo attacco alla chiesa di Gaza (il precedente risale al dicembre 2023, in quell’occasione rimasero uccise due donne), ma lo stesso Pizzaballa aveva espresso, fin da subito, i suoi dubbi sul fatto che si fosse trattato di un errore, come viene dichiarato dalle autorità israeliane.

