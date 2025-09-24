Mondo

Attacco di droni “non identificati” contro la Flotilla al largo di Creta. L’Onu: «Subito un’inchiesta»

Davide Lerner
24 settembre 2025 • 20:42Aggiornato, 08 ottobre 2025 • 18:22

Undici delle cinquanta barche della missione umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza colpite in acque internazionali con «polveri urticanti e bombe sonore». Greta Thunberg: «Tattica intimidatoria». Le accuse di Israele: «Il loro vero obiettivo è servire Hamas»

L’attacco è iniziato con delle strane interferenze radio: le radio dei comandanti di bordo hanno iniziato improvvisamente a diffondere la canzone Dancing Queen degli Abba. Poi, secondo gli attivisti, sono piovute «polveri urticanti e bombe sonore». Nella notte tra martedì e mercoledì, circa undici delle cinquanta barche della Global Sumud Flotilla cariche di aiuti e dirette verso la Striscia di Gaza sono state prese di mira vicino Creta – ossia in acque internazionali - da una dozzina di droni i

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 