Attacco di droni “non identificati” contro la Flotilla al largo di Creta. L’Onu: «Subito un’inchiesta»

L’attacco è iniziato con delle strane interferenze radio: le radio dei comandanti di bordo hanno iniziato improvvisamente a diffondere la canzone Dancing Queen degli Abba. Poi, secondo gli attivisti, sono piovute «polveri urticanti e bombe sonore». Nella notte tra martedì e mercoledì, circa undici delle cinquanta barche della Global Sumud Flotilla cariche di aiuti e dirette verso la Striscia di Gaza sono state prese di mira vicino Creta – ossia in acque internazionali - da una dozzina di droni i