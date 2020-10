Attentato a Nizza giovedì mattina. Sono almeno tre le persone uccise nell'accoltellamento avvenuto intorno alle 9 nei pressi della basilica di Notre-Dame, secondo quanto riferisce il giornale francese Le Monde. Una donna, è stata decapitata all’interno della basilica. Due uomini sono stati uccisi. Uno nei pressi della chiesa; l’altro all’interno di un bar in cui si era rifugiato per sfuggire all’attentatore.

Una squadra di artificieri è stata inviata nella zona. L'aggressore è stato fermato dalla polizia. Lo hanno fatto sapere le autorità locali.

Il sindaco di Nizza Christian Estrosi ha detto su Twitter di «confermare che tutto fa pensare a un attacco terroristico».

Oltre alle persone uccise risultano altri feriti vicino alla cattedrale.

Il sindaco ha quindi invitato i cittadini a non recarsi nella zona dell’accaduto per non interferire con i lavori della polizia.

Il ministro dell’Interno Gerald Darmanin ha aggiunto che, dopo aver parlato con Estrosi, presiederà una riunione d'emergenza al suo ministero. Secondo Nice Matin, l’assalitore è stato catturato dopo essere stato ferito a colpi d’arma da fuoco dalla polizia.

Si prevede che alla riunione al ministero dell’Interno partecipi anche il presidente Emmanuel Macron che dovrebbe a breve recarsi anche sul luogo dell’attentato. Due ore dopo l’attentato di Nizza, un uomo armato di coltello ha attaccato alcuni agenti di polizia e dei passanti in strada ad Avignone, urlando «Allah Akbar». I poliziotti hanno risposto aprendo il fuoco, uccidendo l’aggressore.

