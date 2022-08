Tra i feriti c’è anche una donna di 30 anni che è stata fatta partorire d’urgenza all’ospedale di Gerusalemme, ma sia la madre sia il neonato sono in gravi condizioni. Arrestato l’attentatore

Sono almeno otto le persone rimaste ferite di cui due in gravi condizioni per via di un attacco avvenuto contro un autobus nel centor di Gerusalemme.

La polizia israeliana è intervenuta sul posto isolando l’area e ha annunciato di aver arrestato un palestinese di 26 anni considerato l’autore dell’attentato.

Cosa è accaduto

«Al termine di una caccia all’uomo a cui hanno preso parte ingenti forze della polizia, della guardia di frontiera e dello Shin Bet (servizi segreti) – si legge nel comunicato della polizia – è stato arrestato il terrorista che ha compiuto l'attentato della scorsa notte. Questi si è consegnato alla polizia. Ha anche consegnato l'arma con cui ha effettuato la sparatoria».

Secondo una prima ricostruzione un uomo armato ha aperto il fuoco contro l’autobus in un’area vicino la tomba di Davide, non lontano dal Muro del Pianto.

Tra i feriti c’è anche una donna di 30 anni che è stata fatta partorire d’urgenza all’ospedale di Gerusalemme, ma sia la madre sia il neonato sono in gravi condizioni.

Hamas ha espresso soddisfazione per l’attentato ma senza assumersene la responsabilità.

