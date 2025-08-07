Pur essendo tenuta a preservare la partnership transatlantica il più a lungo possibile, l’Europa non può ignorare il fatto che l’America, sotto la guida di Trump, è fondamentalmente inaffidabile. Ci deve essere un piano B
Autarchia, blocchi contrapposti e potere: l’Europa alla prova del nuovo mondo
07 agosto 2025 • 07:00
Pur essendo tenuta a preservare la partnership transatlantica il più a lungo possibile, l’Europa non può ignorare il fatto che l’America, sotto la guida di Trump, è fondamentalmente inaffidabile. Ci deve essere un piano B