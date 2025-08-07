Pur essendo tenuta a preservare la partnership transatlantica il più a lungo possibile, l’Europa non può ignorare il fatto che l’America, sotto la guida di Trump, è fondamentalmente inaffidabile. Ci deve essere un piano B

In questo momento storico, stiamo assistendo alla nascita dal caos di un nuovo ordine mondiale, frutto di un processo guidato da tre leader apertamente ostili all’Unione europea: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping.

Questo nuovo assetto avrà poco in comune con quello a guida americana, che aveva caratterizzato la seconda metà del ventesimo secolo e i primi due decenni del ventunesimo. Anche se i principali attori nazionali restano gli stessi, i loro ruoli sono cambiati, così come i rispettivi pesi politici ed economici.

La rivalità internazionale

Al posto dell’ordine internazionale basato sulle regole che gli Stati Uniti avevano stabilito all’indomani della seconda guerra mondiale, avremo a che fare con un ordine basato sul potere e definito esclusivamente dalla geopolitica. Invece del libero scambio globale, osserveremo una rivalità a somma zero tra grandi blocchi economici, che favorirà una tendenza all’autarchia. E anziché un mondo analogico, ne troveremo uno sempre più digitale, in cui i progressi dell’intelligenza artificiale si riveleranno fattori decisivi per la dimensione economica, e forse anche determinanti per il controllo politico.

Questa trasformazione è senza dubbio la macro-tendenza dominante del nostro tempo in termini globali. Essa non solo riguarderà l’Europa, ma probabilmente decreterà se essa è in grado di sopravvivere in una forma riconoscibile. Dopo tutto, “Europa” è più di una denominazione geografica. È una realtà politica: un raggruppamento continentale simile a una confederazione di stati strettamente interconnessi tra loro, tenuti insieme non dalla forza militare ma da idee e valori condivisi.

Proprio come l’ordine internazionale a guida statunitense che ora rischia di scomparire, l’Ue si è formata nell’immediato dopoguerra partendo da un nucleo di paesi dell’Europa occidentale. L’Europa del dopoguerra ha avuto un grande successo come progetto di unificazione economica tra Stati un tempo ostili, prosperando grazie alla sicurezza militare e politica fornita dall’ombrello difensivo degli Stati Uniti e al sistema postbellico del commercio globale, che l’America ha contribuito a espandere e sostenere.

Negli ultimi anni, però, quando il declino dell’ordine statunitense è diventato più evidente, l’Ue è precipitata in alcune gravi crisi politiche. Il 2016 le ha assestato un duplice colpo: il Regno Unito ha votato per uscire dall’Ue e gli americani hanno eletto Trump per la prima volta. Col senno di poi, oggi possiamo dire che questi eventi hanno cambiato ogni cosa.

L’ascesa della Cina e la crisi finanziaria del 2008 avevano già preparato il terreno per una serie di grandi stravolgimenti globali. Sebbene all’epoca non erano state viste come una condanna a morte per l’ordine a guida Usa, la Brexit e la scioccante vittoria di Trump hanno sprigionato forze distruttive che erano da tempo latenti sotto la superficie.

La potenza di queste forze è diventata manifesta con l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte di Putin nel febbraio 2022, seguita dalla rielezione di Trump lo scorso anno. Le scaramucce tra Regno Unito e Unione europea sono state allora accantonate e sostituite da una nuova solidarietà militare con l’Ucraina e da un nuovo impegno collettivo per una collaborazione in materia di difesa e sicurezza a livello pan-europeo.

I policymaker e i leader politici di Londra, Bruxelles e delle più importanti capitali europee hanno capito che la situazione era radicalmente cambiata. La nuova, dura realtà – incarnata da Putin – ha costretto tutti gli europei (sia dentro che fuori l’Ue) a ritrovarsi sulla stessa barca geopolitica. Quando si parla di sicurezza, gli europei hanno un interesse comune. La Norvegia e il Regno Unito sono altrettanto vulnerabili agli effetti dell’aggressione militare russa quanto la Polonia, la Finlandia, la Svezia, la Germania e la Francia.

La difesa europea

I leader europei e la maggior parte dei cittadini comprendono che, se Trump dovesse porre fine alla garanzia di sicurezza offerta dall’America e ritirare le truppe statunitensi, l’Europa dovrebbe provvedere a difendere i propri confini, e la propria esistenza, da sola.

Minacciata da Putin e incalzata da Trump, l’Europa deve trovare un modo per sviluppare una propria capacità di difesa autonoma. Pur essendo tenuta a preservare la partnership transatlantica il più a lungo possibile, non può ignorare il fatto che l’America, sotto la guida di Trump, è fondamentalmente inaffidabile. Ci deve essere un piano B. Tutti i paesi europei, sia dentro che fuori l’Ue, devono riarmarsi e sviluppare piani per affrontare entrambi gli scenari, cioè con o senza il coinvolgimento dell’America.

In entrambi i casi, i paesi europei dovranno collaborare il più strettamente possibile, non solo sulla difesa, ma anche per rilanciare l’economia del continente. Ciò richiederà una leadership congiunta da parte degli attori più importanti, come Francia, Regno Unito, Germania, Italia e Polonia, che hanno le risorse umanitarie, militari ed economiche necessarie, e adesso anche la volontà politica.

Di fronte alla realtà odierna, le differenze ideologiche di ieri sono diventate quasi insignificanti. Le questioni centrali della politica europea non riguardano più l’allargamento dell’Unione, l’integrazione e l’indipendenza nazionale ma, prima di tutto, la difesa della libertà europea e dei valori comuni.

Copyright: Project Syndicate, 2025.

© Riproduzione riservata